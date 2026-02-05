Pallanuoto, la finale di Coppa Italia sbarca a Genova: la Pro Recco difenderà il titolo contro Savona, Posillipo e Brescia

Genova. Le quattro squadre di pallanuoto più forti in Italia si sfidano al polo natatorio My Sport Sciorba di Genova: l’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 febbraio, in palio c’è la Coppa Italia.

Ad organizzare l’evento è la Pro Recco Waterpolo, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e il supporto di My Sport. La società ligure, la più blasonata d’Europa con 11 Champions League e d’Italia con 37 Scudetti, ha conquistato per 18 volte il trofeo, l’ultima nel 2025 battendo a Napoli il Savona. Proprio il Savona, insieme a Posillipo e Brescia, contenderà il trofeo alla Pro Recco per una due giorni di grande sport sotto la Lanterna.

“Genova è una terra storica di pallanuoto, ospitare la Final Four di Coppa Italia alla Sciorba è quindi motivo di grande orgoglio per la nostra città e per la sua tradizione sportiva – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Questo appuntamento rinnova il legame profondo con una disciplina che ha trovato nei nostri impianti e nelle nostre società sportive un habitat naturale per crescere e affermarsi a livello nazionale e internazionale. Ho dedicato la mia vita allo sport, prima da atleta e poi da vicepresidente vicaria del CONI, e so bene quanto eventi come questo contino per alimentare la passione sportiva, ispirare i più giovani e valorizzare il lavoro di chi ogni giorno si impegna nel promuovere lo sport come strumento di crescita e di benessere per tutte e tutti. Ringrazio quindi la Pro Recco, la Federazione Italiana Nuoto, My Sport e tutte le realtà che hanno reso possibile questa due giorni di grande sport a Genova. Ci vediamo a bordo vasca, sarà un grande spettacolo”.

“La scelta della FIN di affidare alla Pro Recco l’organizzazione dell’evento, riportando così in Liguria le finali di Coppa dopo le recenti edizioni 2023 e 2024 ben organizzate dal Quinto, conferma il ruolo di primo piano della nostra regione nel panorama della pallanuoto nazionale – commenta Simona Ferro, vicepresidente e assessore allo sport di Regione Liguria – La Pro Recco è semplicemente la squadra migliore al mondo e saprà accogliere la manifestazione alla Sciorba, grazie alla sinergia con My Sport, con il massimo livello di professionalità e qualità organizzativa. Come Regione Liguria continuiamo a sostenere le nostre eccellenze sportive con investimenti concreti: tra questi, lo stanziamento di oltre tre milioni di euro per la nuova Piscina di Punta Sant’Anna, che consentirà presto alla Pro Recco di tornare a disputare le proprie partite davanti al pubblico di casa, come merita una realtà profondamente radicata nel territorio e nella sua comunità di appassionati. Nel frattempo, Genova è pronta a offrire uno spettacolo sportivo di altissimo livello, con quattro tra le più forti società italiane protagoniste di una competizione che promette emozioni e grande sport”.

“Portare la Final Four di Coppa Italia alla Sciorba è per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità – afferma Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco – Significa riaffermare il legame profondo tra il Club e la città di Genova che già in questi primi mesi ha risposto oltre ogni aspettativa alle nostre partite di serie A1 e Champions League. La competizione del week end rappresenta il meglio del nostro movimento: quattro squadre di altissimo valore, uno spettacolo sportivo assicurato e un’occasione importante per avvicinare il pubblico e i più giovani alla pallanuoto, disciplina che ha nella Liguria uno dei suoi bacini d’utenza privilegiati. Proprio ai più giovani abbiamo pensato nelle iniziative collaterali che graviteranno in piscina nei due giorni di partite trasmesse dalla Rai. Fare vedere dal vivo spettacoli di questo livello alimenta la passione di ragazze e ragazzi e ne avvicina di nuovi: è un aspetto in cui crediamo profondamente e che rappresenta uno dei valori centrali del nostro progetto. Ringraziamo la Federazione Italiana Nuoto per la fiducia accordataci, My Sport per il supporto garantito con la consueta professionalità, le istituzioni per la collaborazione e il sostegno nell’organizzazione della manifestazione, tutti i partner che hanno contribuito a rendere possibile l’evento”.

“Siamo particolarmente contenti e onorati di ospitare alla Sciorba le migliori squadre italiane del momento per un evento prestigioso come la Final Four di Coppa Italia – racconta Massimo Fondelli, amministratore unico di My Sport SSD a R.L. – Invitiamo Genova e tutti gli sportivi a vivere due giornate di grande spettacolo, dove la pallanuoto di altissimo livello potrà esprimersi in un impianto pensato per accogliere atleti, pubblico e media nel migliore dei modi. Sarà anche l’occasione per mettere alla prova, in un contesto di altissimo livello, il nuovo impianto illuminotecnico a LED, installato per rispondere alle richieste degli eventi sportivi più esigenti, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. Ringraziamo la Federazione Italiana Nuoto e la Pro Recco per la fiducia e per questa grande opportunità: per My Sport e per Genova è motivo di orgoglio. Continuiamo a lavorare con ambizione, consapevoli che c’è ancora molta strada da fare, ma convinti che lo sport, attraverso l’impegno condiviso di più soggetti e la capacità di attrarre utenza agonistica e non, possa essere uno straordinario strumento di crescita, benessere, inclusione e di cultura del movimento, a tutti i livelli”.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 febbraio – Semifinali:

Ore 16:30 – Pro Recco vs Cn Posillipo (diretta Rai Play);

Ore 18:30 – An Brescia vs RN Savona (diretta Rai Play).

Domenica 8 febbraio – Finali:

ore 16:00 – 3°/4° posto (diretta Waterpolo Channel);

ore 21:00 – 1°/2° posto (diretta Rai Sport).

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

In occasione dell’evento, sabato 7 e domenica 8 febbraio entreranno in vigore, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti modifiche alla viabilità:

– via Rubaldo Merello:

sospensione del divieto di fermata sul lato ponente e istituzione del diritto di precedenza per i veicoli in discesa;

– via Gelasio Adamoli:

sospensione del divieto di fermata, sul lato levante della carreggiata verso monte, nel tratto compreso tra via Inferiore Fameiano e la canalizzazione verso via Merello (fronte perimetro impianti sportivi).

I BIGLIETTI

Si possono acquistare su vivaticket.com, nei punti vendita abilitati indicati sulla piattaforma e in piscina, nei giorni delle partite, dalle ore 14:30.