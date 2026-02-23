  • News24
Appuntamento

A Palazzo Ducale studenti delle elementari a lezione sui corretti stili di vita

Tra i temi trattati, alimentazione non equilibrata, uso di alcolici e sostanze stupefacenti, carenza di movimento e di sonno, uso improprio dei social, bullismo e cyberbullismo

A Palazzo Ducale un incontro per dire "no" alla violenza sulle donne

Genova. A Palazzo Ducale torna l’appuntamento con i corretti stili di vita organizzato dalla Asl 3. Martedì 24 febbraio è la volta delle classi elementari: attesi nella Salone del Maggior Consiglio gli alunni in età compresa  8-10 anni.

Il ciclo di incontri organizzati dal Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità ATS-Asl3, diretto da Gianni Testino, dal 2017 ha coinvolto 27mila ragazzi. 

L’attenzione come sempre è puntata sulla prevenzione: alimentazione non equilibrata, uso di alcolici e sostanze stupefacenti, carenza di movimento e di sonno, uso improprio dei social e incapacità di discriminare fra ciò che è vero e ciò che è falso, bullismo e cyberbullismo, incidentalità e aggressività.

L’appuntamento è alle ore 8.45 (fino alle 13) con la partecipazione di esperti, Associazioni e testimonial.  I divulgatori e responsabili scientifici del progetto sono il dott. Gianni Testino e Patrizia Balbinot. Le prossime date sono martedì 24 marzo,  giovedì ì 16 aprile e giovedì 30 aprile, sempre a Palazzo Ducale.

