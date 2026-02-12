A Palazzo Ducale “Notte prima degli esami: vent’anni dopo”, il programma della serata

Genova. Palazzo Ducale ricorda e discute vent’anni di successo del film “Notte prima degli esami”, uscito il 17 febbraio 2006, che ha ottenuto 11 candidature e vinto un premio ai David di Donatello. Tra gli altri premi anche il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro. L’appuntamento è in programma martedì 17 febbraio alle 19 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

L’evento, nelle passate settimane, ha suscitato inevitabili polemiche da parte del centrodestra – e non solo – per il fatto che il regista del film è il marito della sindaca di Genova, Silvia Salis. La minoranza in Comune ha parlato di “scelta poco opportuna”, e parole dure sono arrivate anche dal viceministro leghista Edoardo Rixi. Palazzo Ducale ha replicato difendendo la scelta.

Tra gli ospiti della serata, moderata dal direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, oltre al regista Brizzi, ci saranno gli attori Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e Sarah Maestri, la moglie di Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, il critico cinematografico Mario Sesti e la produttrice cinematografica Federica Lucisano.

Parteciperanno i gruppi vocali di Mayvoice Canto Moderno Studio di Maya Forgione: Cromosuoni vocal ensemble, Bubblin Choir, Sparklin drops Choir.

“L’intenzione – dicono da Palazzo Ducale – oltre che tornare sul contenuto del film e sull’interpretazione degli attori, a partire da quella memorabile di Giorgio Faletti nei panni di un professore intelligente e inesorabile, è portare in primo piano un fenomeno di costume diventato fonte di ispirazione per più di un filone cinematografico, a partire dalla serie di ‘Immaturi'”.

“Ciò che ci sta a cuore – sostiene la presidente di Palazzo Ducale Fondazione pe la Cultura, Sara Armella – è esplorare i temi del contemporaneo utilizzando le diverse forme espressive: il cinema è senz’altro una lente potente sotto questo profilo. Ospitando questo dibattito su “Notte prima degli esami” vogliamo toccare il tema del difficile rapporto, sempre in evoluzione, tra scuola e studenti, oggi più che mai di attualità, e quello tra genitori e figli”.

“Il film è una metafora dell’entrata dall’età giovane all’età adulta e ci interrogheremo di come siano cambiati, a venti anni di distanza, questi rapporti e questo importante momento di passaggio: come sarebbe stato scritto il film nel mondo attuale? In questa ottica di attenzione ai ragazzi e alle ragazze si inserisce, nella serata, la presenza, del coro Mayvoice che fa del protagonismo delle giovani generazioni un proprio segno distintivo”, conclude Armella.

L”iniziativa è sostenuta da Civita mostre e musei, membro fondatore di AICC – Associazione Imprese Culturali e Creative del Sistema Confindustria.

La serata proseguirà alle 21 nella Sala Sivori Circuito Cinema, con la proiezione del film. Sia la serata che la proiezione sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.