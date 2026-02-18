  • News24
L'intervento

Marassi, pacco sospetto davanti a uno sportello bancomat

Intervento questa sera delle volanti e degli artificieri della polizia dopo la segnalazione di una guardia giurata

polizia volante notte

Genova. Un pacco sospetto è stato ritrovato questa sera davanti a uno sportello bancomat in corso Sardegna. Si tratta, probabilmente di un pacco dimenticato da qualcuno, ma immediatamente è scattata la procedura di sicurezza. La segnalazione è arrivata questa sera da una guardia giurata.

Sul posto sono presenti le volanti della polizia e gli artificieri. Molto probabilmente – in base a quanto appreso – il pacco, contenuto in un sacchetto della spesa e accompagnato da un biglietto (che non contiene però minacce) sarebbe stato lasciato da una persona che ha ritirato allo sportello. E forse lo ha dimenticato.

E probabile però che per sicurezza, sarà fatto brillare. Lo sportello interessato è una filiale della ex banca Carige.

