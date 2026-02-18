Orientamenti, tutto esaurito ai Magazzini del Cotone per Vincenzo Schettini

Genova. Grande partecipazione e sala gremita per il primo appuntamento di Orientamenti dedicato al mese delle Stem. Protagonista dell’incontro è stato Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore scientifico, che ha conquistato il pubblico con il suo stile comunicativo coinvolgente e diretto. Nella Sala Grecale del Porto Antico oltre 700 studentesse e studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno preso parte all’evento inaugurale del palinsesto dedicato alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

“Un incontro caratterizzato da grande empatia, energia e capacità comunicativa, che ha saputo rendere la fisica e le Stem accessibili e appassionanti – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione e alla Scuola Simona Ferro – il professor Schettini è capace di coinvolgere i ragazzi con un linguaggio semplice ed emozionale e siamo davvero contenti della straordinaria risposta di pubblico. In questo mese così significativo vogliamo aiutare i giovani a comprendere l’importanza della scelta: scegliere liberamente e consapevolmente, seguendo le proprie attitudini e passioni, senza idee preconcette. In questo senso, il format degli incontri con i dreamers avviato nel 2023 è uno strumento unico, ormai consolidato, che consente di arrivare dritti al cuore dei ragazzi”.

“Oggi prende il via un ciclo di incontri di grande valore per i nostri studenti – prosegue l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – vogliamo offrire ai giovani un’immagine realistica delle discipline scientifiche, mostrando loro le diverse opportunità professionali e le competenze necessarie per trasformare una passione in un percorso di lavoro. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo sosteniamo durante tutto l’anno le attività di Orientamenti, accompagnando gli studenti nelle loro scelte formative con strumenti concreti. Gli incontri proseguiranno in tutte le province liguri e coinvolgeranno migliaia di ragazzi, con l’obiettivo di fornire loro occasioni di confronto diretto e orientamento consapevole”.

Vincenzo Schettini sarà nuovamente protagonista a Imperia venerdì 6 marzo con un nuovo incontro dedicato agli studenti. Il programma di Orientamenti prevede inoltre due appuntamenti con Franco Malerba, primo astronauta italiano ad andare nello spazio, in calendario il 26 febbraio alla Spezia e il 2 marzo a Savona.

Sono inoltre in corso laboratori dedicati alla chimica e alle discipline Stem, oltre a incontri direttamente nelle scuole con testimonial ed esperti del settore, per offrire ai ragazzi strumenti concreti di orientamento e nuove prospettive per il proprio futuro formativo e professionale.