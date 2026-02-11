Orientamenti lancia il mese delle Stem con Vincenzo Schettini e Franco Malerba

Genova. In occasione della terza edizione della Settimana nazionale delle Stem, istituita a livello nazionale nel 2023, Orientamenti dedica un intero mese alla promozione delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, con iniziative diffuse in tutta la Liguria.

Tra le principali iniziative ci sono gli attesi incontri tra i dreamers e gli studenti di tutte le province liguri. Quest’anno i protagonisti saranno Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore scientifico capace di avvicinare migliaia di studenti ai temi della scienza con un linguaggio diretto e coinvolgente, e Franco Malerba, primo astronauta italiano, protagonista della missione Sts-46 dello Space Shuttle Atlantis e testimone diretto dell’eccellenza scientifica e tecnologica italiana.

“Attraverso un programma di incontri, laboratori e testimonianze – spiega il vicepresidente e assessore regionale alla Formazione Simona Ferro – vogliamo offrire agli studenti un’immagine concreta e accessibile della scienza: non un percorso riservato a pochi talenti geniali, ma un ambito fatto di competenze, collaborazione, tentativi e crescita. I dati ci dicono che in Italia questi percorsi sono ancora scelti da una quota limitata di studenti, per il 21%, e che il divario di genere resta significativo: per questo vogliamo aiutare i giovani a compiere scelte consapevoli, senza rinunciare ai propri sogni ma con strumenti concreti per realizzarli. Dedicare un intero mese alle Stem significa investire su competenze che oggi sono decisive per l’innovazione e per l’occupazione futura. La risposta delle scuole è già molto positiva: un segnale importante dell’interesse crescente verso queste discipline e delle opportunità che possono generare per il territorio ligure”.

“Saranno eventi di assoluto livello – esordisce l’assessore regionale al Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Metteremo a confronto gli studenti con personaggi riconosciuti a livello nazionale che hanno saputo fare della propria passione il proprio lavoro. L’obiettivo è quello di presentare ai più giovani un’immagine realistica della scienza che possa fornire loro consapevolezza delle diverse carriere possibili in questo ambito e delle competenze necessarie per intraprenderle. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo sosteniamo, durante tutto l’arco dell’anno, le attività di Orientamenti ponendoci come supporto e guida per gli studenti all’interno del loro percorso formativo. Inviteremo tutte le scuole liguri, che hanno già mostrato entusiasmo e massima collaborazione, a partecipare. Siamo convinti di poter riempire le sale coinvolgendo centinaia di studenti, ma soprattutto di offrire loro un’occasione unica per ascoltare, dialogare e apprendere”.

Il calendario degli incontri provinciali prevede:

* 18 febbraio a Genova – Vincenzo Schettini

* 26 febbraio alla Spezia – Franco Malerba

* 2 marzo a Savona – Franco Malerba

* 6 marzo a Imperia – Vincenzo Schettini

Accanto agli incontri con i grandi Dreamers, per tutto il mese di febbraio sono previsti laboratori in tutta la Liguria, progettati assieme agli Its Academy, percorsi post diploma ad alta specializzazione tecnologica. I laboratori offriranno agli studenti un’esperienza pratica e concreta per scoprire attitudini e interessi, perché per capire se nel proprio futuro c’è una vena tecnologica la prima cosa da fare è provare.

Durante il mese, inoltre, ogni classe potrà incontrare professionisti e testimonial direttamente a scuola, per confrontarsi con chi opera quotidianamente nei settori scientifici e tecnologici e conoscere percorsi reali, opportunità occupazionali e competenze richieste.