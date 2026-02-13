Occupazione abusiva di aree portuali: assolto il console Benvenuti e gli altri tre imputati

Genova. Il giudice Lorenzo Magnani della seconda sezione penale del tribunale di Genova ha assolto il console della Culmv Antonio Benvenuti e altri tre imputati nel processo dove erano accusati di avere occupato abusivamente la superficie di 1250 metri quadrati del demanio marittimo dentro l’area portuale a ridosso di viale Africa denominata “stazione fuori muro ex parcheggio guardia di finanza”.

La sentenza è stato pronunciata questa mattina “perché il fatto non sussiste“. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Pietro Bogliolo, Andrea Vernazza e Gennaro Velle.

L’area, secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla pm Eugenia Menichetti, sarebbe stata usata come area di sosta e parcheggio per camion e autoveicoli in attesa di essere imbarcati per l’esportazione verso Paesi dell’Africa. I fatti risalgono al 2021. In particolare Benvenuti – rappresentante legale della compagnia unica – avrebbe consentito a una società di trasporti di posteggiare i mezzi (24 in tutto) nell’area nei giorni precedenti alla data prevista per l’imbarco.

Inoltre un suo dipendente, inoltre, avrebbe provveduto a spostare i veicoli all’interno dell’area usando anche i mezzi della Culmv. Ma per il giudice appunto, non avrebbero commesso alcun reato.