  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La sentenza

Occupazione abusiva di aree portuali: assolto il console Benvenuti e gli altri tre imputati

Erano accusati di aver consentito a una società di trasporti di posteggiare alcuni mezzi in modo illeggittimo, ma per il giudice "il fatto non sussiste"

porto genova sampierdarena panorama vista aerea

Genova. Il giudice Lorenzo Magnani della seconda sezione penale del tribunale di Genova ha assolto  il console della Culmv Antonio Benvenuti e altri tre imputati nel processo dove erano accusati di avere occupato abusivamente la superficie di 1250 metri quadrati del demanio marittimo dentro l’area portuale a ridosso di viale Africa denominata “stazione fuori muro ex parcheggio guardia di finanza”.

La sentenza è stato pronunciata questa mattina “perché il fatto non sussiste“. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Pietro Bogliolo, Andrea Vernazza e Gennaro Velle.

L’area, secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla pm Eugenia Menichetti, sarebbe stata usata come area di sosta e parcheggio per camion e autoveicoli in attesa di essere imbarcati per l’esportazione verso Paesi dell’Africa. I fatti risalgono al 2021. In particolare Benvenuti – rappresentante legale della compagnia unica – avrebbe consentito a una società di trasporti di posteggiare i mezzi (24 in tutto) nell’area nei giorni precedenti alla data prevista per l’imbarco.

Inoltre un suo dipendente, inoltre, avrebbe provveduto a spostare i veicoli all’interno dell’area usando anche i mezzi della Culmv. Ma per il giudice appunto, non avrebbero commesso alcun reato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.