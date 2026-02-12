Nuovo stadio Ferraris, il Comune dichiara l’interesse pubblico sulla proposta di Genoa e Sampdoria

Genova. Il Comune di Genova ha deliberato l’interesse pubblico sul progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova, presentato da Genoa e Sampdoria tramite il consorzio Stadium. Si è conclusa così la conferenza dei servizi preliminare aperta ai sensi della legge Stadi, primo passaggio dell’iter per assegnare l’impianto in concessione secondo la strategia indicata dalla giunta Salis.

La novità, spiegata dalla sindaca in un comunicato stampa, è che le società non chiedono più il contributo economico sulla ristrutturazione: “L’investimento a carico del Comune sarà limitato e non diretto. L’accordo prevede, infatti, la gratuità del canone per i primi cinquant’anni, per un valore complessivo stimato di circa 6 milioni. A fronte di questo, le società dovranno garantire la disponibilità dell’impianto per una serie di appuntamenti di interesse pubblico. L’investimento privato complessivo ammonterà a circa 100 milioni, mentre altri 19 milioni di risorse pubbliche previsti nel progetto presentato non saranno a carico del Comune, ma verranno ricercati dalle società attraverso altre fonti di finanziamento”. Su questo punto, del resto, Salis aveva promesso battaglia un mese fa.

Sono state valutate positivamente le risposte alle integrazioni richieste dal Comune presentate dai proponenti, in coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana, miglioramento funzionale e valorizzazione delle infrastrutture sportive cittadine e delle aree limitrofe di proprietà dell’ente, oltre che nel rispetto del principio di consumo di suolo zero.

“Il percorso è ancora lungo – spiega Salis – ma la dichiarazione del pubblico interesse è un passaggio fondamentale per raggiungere l’ambizioso obiettivo della ristrutturazione completa del nostro stadio per renderlo più accogliente per i tifosi e in grado di ospitare non solo i grandi eventi sportivi internazionali, ma anche importanti appuntamenti artistici. Stiamo rispettando tutte le tappe per la candidatura agli Europei 2032, traguardo che in ogni caso non sarà semplicissimo raggiungere”.

La sindaca sottolinea che “il nuovo Luigi Ferraris dovrà vivere tutti i giorni e resterà pubblico, a differenza di quanto previsto nel progetto su cui stava lavorando l’amministrazione precedente, che prevedeva la vendita ai privati. Noi abbiamo scelto la strada della concessione per 99 anni”. Salis rimarca il “vantaggio notevole dal punto di vista economico rispetto alla proposta arrivata nel precedente ciclo amministrativo, che vincolava la vendita alla consegna dello stadio adeguato alle più recenti normative di natura antisismica e non solo”.

La proposta di Genoa e Sampdoria prevede che l’immobile sia ceduto in diritto di superficie per un periodo stimato di 99 anni in ragione dell’investimento complessivo pari a circa 100 milioni, di cui i primi 50 anni a canone gratuito e i successivi a una cifra stimabile in circa un milione all’anno.

I prossimi passaggi prevedono la consegna del progetto di fattibilità tecnico economica entro metà marzo, a cui seguirà l’apertura di una nuova conferenza dei servizi. Se quest’ultima dovesse concludersi con parere favorevole, l’amministrazione comunale sottoporrà il progetto a gara, avvalendosi di una delle possibilità concesse dalla legge Stadi che ricalcano il procedimento previsto per i project finacing, seppure con tempistiche più ridotte.

Sotto il profilo progettuale la proposta dovrà perseguire la piena fruibilità dell’immobile in sicurezza, il raggiungimento degli standard Uefa di livello 4 a sostegno della candidabilità a Euro 2032, il rispetto del contenuti ambientali minimi anche in termini di efficientamento energetico, il rispetto delle linee guida ministeriali per la realizzazione di eventi sostenibili.

Il progetto, sostanzialmente una riedizione di quello firmato dall’architetto Hembert Peñaranda e presentato dai club già nel 2024, prevede una capienza garantita di circa 32mila posti e una serie di adeguamenti per adattare lo stadio a grandi eventi, spettacoli, funzioni commerciali e leisure, con nuovi sky box, spazi polifunzionali e un restyling complessivo dal punto di vista estetico.

Anche nei documenti più recenti, così come in quelli inviati allora, si parla di “rimodulazione degli spazi interni afferenti alle tribune, ai locali accessori, ai servizi, agli uffici e agli spazi polifunzionali, anche tramite un ampiamento volumetrico nei limiti consentiti” e “realizzazione di un accesso al campo da gioco da parte di mezzi pesanti per l’allestimento di concerti e grandi eventi in Tribuna Nord”.

Piciocchi: “Operazione confusa, la sindaca chiarisca in consiglio”

“Apprendiamo della dichiarazione di interesse pubblico da parte della giunta comunale sul progetto presentato da Genoa e Sampdoria per la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris – commenta Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova -. L’opposizione in consiglio comunale nei mesi scorsi ha reiteratamente chiesto una commissione consiliare sul tema senza ottenerla. Auspichiamo che l’amministrazione comunale voglia quanto prima spiegare alla città i contorni di questa operazione che restano assolutamente confusi“.

“Da un lato, infatti, la sindaca ha dichiarato che lo stadio sarà dato in concessione e non venduto ai privati; dall’altro si apprende che il consorzio Stadium ha chiesto lo stadio in diritto di superficie che, in base al codice civile, è a tutti gli effetti la vendita di un diritto reale. Non è chiaro per quale somma avverrà questa cessione, quali sono le garanzie finanziarie che presteranno i club, chi si occuperà dell’adeguamento antisismico dell’impianto che, in base alla legge, è di competenza comunale. Così come, allo stato, non è stato chiarito nulla sulle caratteristiche del progetto e sui suoi impatti sul territorio di Marassi. Alla sindaca, che anche oggi non ha perso l’occasione scagliarsi contro passata amministrazione, chiediamo di fare chiarezza in consiglio comunale e ci dichiariamo fin d’ora disponibili ad affrontare un contraddittorio costruttivo e senza pregiudizi, portando il nostro contributo, a condizione che le risposte su tutti questi aspetti siano convincenti. A questo fine, presenterò un documento perché al più presto si possa discutere dell’argomento in aula”.