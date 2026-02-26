Conto alla rovescia per la Nuova Fiera Primavera, dal 21 marzo appuntamento al Padiglione Blu

Genova. Si avvicina il ritorno della Fiera Primavera, in programma dal 21 al 29 marzo nel Padiglione Blu del Waterfront di Levante (ex quartiere fieristico) dopo sei anni di stop.

La manifestazione è annunciata come una grande vetrina sul mare tra design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio e tanto altro. Un evento “capace di raccontare il territorio, le sue eccellenze e le sue innovazioni”, ma “senza dimenticare i suoi oltre cinquant’anni di storia”. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.

Organizzata da Hidden Door Srl, coorganizzatore di Megacon, in collaborazione con Porto Antico, la Nuova Fiera Primavera si estenderà sugli oltre 20mila metri quadrati del Padiglione Blu e delle aree esterne. Al piano terra, circa 10mila metri quadrati saranno interamente dedicati alla casa e all’arredamento: soluzioni abitative innovative e sostenibili, design contemporaneo, materiali ecologici e proposte versatili pensate per trasformare ogni spazio secondo le proprie esigenze senza dimenticare il rispetto per l’ambiente. Un luogo dove trovare idee intelligenti e ispirazioni per chi vuole progettare o ripensare la propria abitazione.

Sempre al piano terra, il pubblico potrà scoprire un’ampia area dedicata al mondo dell’automotive: dalle ultime novità del settore alle proposte di usato certificato e ai veicoli commerciali, un’occasione concreta per informarsi, confrontare e valutare nuove opportunità d’acquisto.

Salendo al piano superiore, il Padiglione Blu si apre allo shopping con un mix vivace di artigianato, pelletteria italiana, moda sportiva a prezzi outlet, bigiotteria, occhiali, cosmetica, casalinghi e tante idee curiose provenienti sia dal Made in Italy sia da proposte internazionali.

Il percorso si completa con una grande area enogastronomica che celebra i sapori liguri e italiani: specialità regionali, prodotti tipici, dolci, salati e una zona ristoro con diverse proposte per una pausa ristoratrice durante la visita. Un luogo dove assaggiare, sperimentare e ritrovarsi tra nuovi gusti e tradizioni.

All’esterno, sulla banchina del Padiglione Blu, il verde diventa il grande protagonista. L’area “Orto e Giardino” accoglierà il pubblico con un’esplosione di colori e profumi tra piante aromatiche, fiori, proposte per l’orto e molto altro. Accanto, spazio alle soluzioni per la vita all’aperto: arredo da giardino, barbecue, stufe tradizionali e a pellet, per godere degli spazi esterni tutto l’anno.

“Nuova Fiera Primavera vuole rappresentare il territorio genovese e le sue eccellenze – racconta Lucio Campani, amministratore unico di Hidden Door Srl. -. Vogliamo che torni ad essere l’appuntamento che i genovesi aspettano per scoprire novità dedicate alla casa, all’arredo, al giardino e al tempo libero. Non solo acquisti e occasioni, ma anche incontro, gusto e divertimento per tutta la famiglia”.

“Porto Antico di Genova – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – è lieta che Genova possa tornare ad ospitare la Fiera Primavera, una campionaria storica, cui la città era affezionata”.

La manifestazione non sarà solo un luogo da visitare, ma da vivere. Showcooking, attività per bambini, incontri tematici, aree interattive e performance animeranno i nove giorni di apertura, trasformando la fiera in un’esperienza dinamica, contemporanea e inclusiva, capace di parlare a pubblici diversi e raccontare un territorio ricco di storie e talenti.

La Nuova Fiera Primavera seguirà i seguenti orari di apertura:

Sabato 21 marzo e sabato 28 marzo: dalle 10.00 alle 23.00

Domenica 22 marzo: dalle 11.00 alle 22.00

Da lunedì 23 a giovedì 26 marzo: dalle 15.30 alle 22.00

Venerdì 27 marzo: dalle 15.00 alle 23.00

Domenica 29 marzo: dalle 11.00 alle 21.00