Nuoto pinnato, Dario Gonzatti in grande evidenza agli Assoluti di Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la trasferta dei nuotatori della USS Dario Gonzatti a Lignano Sabbiadoro. Nelle giornate del 13, 14 e 15 febbraio, i Campionati Italiani Invernali Assoluti hanno visto gli atleti genovesi misurarsi con l’élite del nuoto pinnato nazionale, portando a casa medaglie pesanti e confermando la crescita costante di tutto il gruppo.

I riflettori si sono accesi immediatamente sulle prestazioni di Giuseppe Fusto e Beatrice Serra, capaci di conquistare ben quattro medaglie d’argento totali.

Fusto ha espresso il suo grande valore le distanze del velosub, centrando il secondo gradino del podio sia nei 200m (1:25.19) che nei 400m (3:06.99), sfiorando poi il bronzo nei 100m. Beatrice Serra ha dimostrato una versatilità straordinaria: argento negli 800m monopinna con un crono di 7:22.65 e argento nel 400m velosub (3:32.79), piazzandosi inoltre ai piedi del podio nella distanza media dei 400m monopinna.

La compattezza della squadra femminile è emersa con prepotenza nelle staffette. Il quartetto composto da Cazzulani, Ambrosetti, Forno e Serra ha centrato due ottimi quarti posti nelle 4×100 e 4×200 monopinna, dimostrando di essere ormai stabilmente tra le prime forze in Italia.

Ottime anche le prestazioni individuali. Chiara Cazzulani entra in Top 10 nazionale con un 7º posto nei 200m e un 8º nei 50m monopinna. Margherita Forno centra la 9ª posizione nei 400m e la 10ª negli 800m monopinna. Giorgia Ambrosetti ben figura con un solido 10º posto nei 400m e l’11º negli 800m seniores. Flavia Larosa è protagonista di buone prove di resistenza tra i 200m e i 400m monopinna.

Nelle corsie dedicate alle pinne, Marco Ferlin e Nicholas Crivalli hanno affrontato le distanze veloci e di fondo con grande spirito di squadra, confrontandosi in categorie estremamente affollate e competitive, portando a termine gare generose che arricchiscono il bagaglio tecnico della squadra.