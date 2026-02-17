Ancora sull’evento “Notte prima degli esami” al Ducale, il Comune: “Nessun costo”

Genova. A poche ore dall’evento “Notte prima degli esami – vent’anni dopo”, in programma a Palazzo Ducale di Genova, l’opposizione in consiglio comunale torna a polemizzare sulla scelta di ospitare nella “casa della cultura” cittadina un appuntamento che ha per protagonista il marito della sindaca Silvia Salis, il regista romano Fausto Brizzi.

Già nelle passate settimane il centrodestra aveva parlato di “familismo” e “mancanza di opportunità”. Oggi a riprendere in mano la questione è stato il consigliere del gruppo misto, Sergio Gambino, che in un’interrogazione a risposta immediata ha domandato quali fossero i costi a carico dell’amministrazione e quale fosse la ratio che aveva portato Palazzo Ducale a ospitare l’evento.

“Non stiamo parlando di un’iniziativa neutra – ha detto Gambino – ma di un evento ben preciso in un contenitore culturale che a breve ospiterà una grande mostra su Van Dyck, quindi qual è il criterio? Perché se il criterio è la popolarità di un film, allora dovremmo ospitare anche un evento con ospite Checco Zalone, se il criterio è la valenza culturale del film, vedo la giustificazione un po’ debole. Celebriamo Fausto Brizzi ma non celebriamo Paolo Villaggio, che è genovese? Inoltre il fatto che la sindaca sia anche la moglie del regista ne fa una questione di opportunità e, visto il potenziale conflitto di interesse, chiedo all’amministrazione di comunicare i costi dell’operazione”.

L’assessore Giacomo Montanari ha risposto che “l’evento non comporta alcun costo per il Comune di Genova né per la fondazione Palazzo Ducale, non sono previsti oneri per i cachet dei partecipanti mentre le spese per l’organizzazione, circa 3000, sono a carico di una fondazione privata, Civita, e l’evento è gratuito e aperto al pubblico”.

Montanari ha aggiunto: “Non è questa la sede per comparare il valore degli artisti sulla base di quanto ci piacciono, ma credo non ci si debba spaventare se certe cose possono attirare un pubblico diverso da un altro”.

Gambino ha commentato la risposta: “Se fosse stato il centrodestra a ospitare questa serata il centrosinistra avrebbe alzato un polverone visto che il regista Fausto Brizzi aveva avuto rapporti con la Regione governata da Toti (aveva girato alcuni spot promozionali della Liguria per il festival di Sanremo, ndr)”.

La serata dedicata a “Notte prima degli esami” inizia alle 19. Tra gli ospiti, oltre al regista Brizzi, ci saranno gli attori protagonisti del film Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e Sarah Maestri, la moglie di Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, il critico cinematografico Mario Sesti e la produttrice cinematografica Federica Lucisano. Ci sarà anche Tommaso Cassissa, content creator e attore genovese, che sarà protagonista di “Notte prima degli esami 3.0”, pellicola a cui Fausto Brizzi sta lavorando in queste settimane.

La serata proseguirà alle 21 nella Sala Sivori Circuito Cinema, con la proiezione del film. Sia la serata che la proiezione sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.