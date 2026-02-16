“Nosferatu, anatomia di un mito”, arriva la mostra ai voltini di via Buranello

Genova. Martedì 17 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso la Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello (via Niccolò Daste 8) di Genova Sampierdarena si terrà l’inaugurazione di “Nosferatu – Anatomia di un mito. Un percorso espositivo tra cinema, arte e mito”, mostra dedicata all’evoluzione di una delle figure più perturbanti dell’immaginario occidentale. Saranno presenti all’appuntamento il curatore Niccolò Ratto e gli illustratori Renato Florindi e Stefano D’Auria.

La mostra propone un itinerario che affronta i temi della paura e del potere, dei simboli, delle ossessioni e delle metamorfosi culturali, attraversando il cinema espressionista, le riletture contemporanee del mito e il suo valore come specchio delle inquietudini moderne, interrogandosi anche sul motivo per cui l’ombra di Nosferatu continui ad abitare il nostro inconscio collettivo.

L’esposizione sarà visitabile fino a venerdì 6 marzo, dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30, con un’apertura straordinaria domenica 8 marzo. Durante questo periodo l’autore Niccolò Ratto sarà disponibile per il firmacopie del volume “Nosferatu – Anatomia di un mito” (ed. Independent Legions).

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio dedicato al celebre vampiro che il Club Amici del Cinema ha avviato a partire da fine gennaio anche attraverso la programmazione di “Nosferatu. Il principe della notte” di Werner Herzog (proposto il 30 e 31 gennaio) e il più recente “Nosferatu” di Robert Eggers, che sarà proiettato giovedì 26 febbraio alle 20.30 e venerdì 27 febbraio alle 18.30 in versione originale con sottotitoli in italiano.