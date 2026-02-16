  • News24
Vampiri

“Nosferatu, anatomia di un mito”, arriva la mostra ai voltini di via Buranello

Inaugurazione martedì 17 gennaio 2026 alle 17 presso la Fabbrica delle Immagini

Genova. Martedì 17 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso la Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello (via Niccolò Daste 8) di Genova Sampierdarena si terrà l’inaugurazione di “Nosferatu – Anatomia di un mito. Un percorso espositivo tra cinema, arte e mito”, mostra dedicata all’evoluzione di una delle figure più perturbanti dell’immaginario occidentale. Saranno presenti all’appuntamento il curatore Niccolò Ratto e gli illustratori Renato Florindi e Stefano D’Auria.

La mostra propone un itinerario che affronta i temi della paura e del potere, dei simboli, delle ossessioni e delle metamorfosi culturali, attraversando il cinema espressionista, le riletture contemporanee del mito e il suo valore come specchio delle inquietudini moderne, interrogandosi anche sul motivo per cui l’ombra di Nosferatu continui ad abitare il nostro inconscio collettivo.

L’esposizione sarà visitabile fino a venerdì 6 marzo, dal martedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30, con un’apertura straordinaria domenica 8 marzo. Durante questo periodo l’autore Niccolò Ratto sarà disponibile per il firmacopie del volume “Nosferatu – Anatomia di un mito” (ed. Independent Legions).

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio dedicato al celebre vampiro che il Club Amici del Cinema ha avviato a partire da fine gennaio anche attraverso la programmazione di “Nosferatu. Il principe della notte” di Werner Herzog (proposto il 30 e 31 gennaio) e il più recente “Nosferatu” di Robert Eggers, che sarà proiettato giovedì 26 febbraio alle 20.30 e venerdì 27 febbraio alle 18.30 in versione originale con sottotitoli in italiano.

