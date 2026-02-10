Disagi sul nodo di San Benigno, Autostrade: “In estate aperta la nuova rampa del ponte Elicoidale”

Genova. È prevista per l’estate 2026 l’apertura della nuova rampa di collegamento tra lungomare Canepa e il ponte Elicoidale, all’origine dei disagi che imperversano da ottobre sul nodo di San Benigno. La data è stata comunicata da Autostrade all’Autorità di sistema portuale ed è stata riferita in consiglio regionale dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in risposta a un’interpellanza di Gianni Pastorino (Lista Orlando).

Le criticità dell’impalcato, costruito negli anni Trenta, erano emerse improvvisamente a ottobre durante le ispezioni periodiche condotte da Autostrade. Con un’ordinanza urgente il Comune aveva disposto la chiusura di un’altra rampa (appena inaugurata), quella che porta direttamente dalla Sopraelevata a lungomare Canepa senza passare da via di Francia. Una misura necessaria per ridurre il carico sulla rampa ammalorata, cioè il tratto terminale dell’Elicoidale, che da allora rimane aperta al transito solo in direzione ponente-levante. Ma anche un ritorno al passato per tutta la viabilità genovese, con l’inevitabile ingorgo sulla strada Aldo Moro quando il deflusso verso Sampierdarena diventa difficoltoso.

La settimana scorsa l’assessore comunale Massimo Ferrante spiegava che i lavori di sostituzione dell’impalcato sarebbero iniziati ad aprile. Ora, nella risposta fornita da Giampedrone, c’è anche un’ipotesi per la fine dei lavori.

“La nuova rampa del nodo di San Benigno, inaugurata a gennaio 2024, non presenta alcuna criticità – precisa Autostrade nella nota inviata a Palazzo San Giorgio -. La limitazione di carreggiata sulla rampa costruita nel 1930 a sud dell’Elicoidale in corrispondenza di lungomare Canepa ha delle ripercussioni viabilistiche di cantiere che rendono necessaria la chiusura delle nuove rampe del nodo di San Benigno inaugurate nel 2024. Tale tratto terminale dell’Elicoidale, oggetto di monitoraggio e interessato dalla limitazione di carreggiata a seguito delle ispezioni dell’ottobre 2025, è ormai a fine vita utile e non sarà ripristinato ma sarà sostituito dalla nuova rampa già in corso di realizzazione (apertura prevista per l’estate 2026) nell’ambito dei lavori eseguiti da Autostrade. Lo stato complessivo delle strutture del viadotto Elicoidale è stato documentato negli anni sia dagli enti gestori (Comune di Genova e Autorità di Sistema) che da Autostrade”.

“Allo stato attuale sono in corso le interlocuzioni tecniche al fine di indirizzare il progetto di ammodernamento del viadotto Elicoidale, volto a risolvere le criticità strutturali individuate nel documento di fattibilità redatto da Autostrade”, conclude Aspi.

“La vicenda del ponte elicoidale di San Benigno è emblematica di un modo di intervenire sulle infrastrutture che continua a privilegiare singoli interventi e inaugurazioni, senza una vera visione d’insieme della rete viaria e dei flussi di traffico – replica Pastorino -. Parliamo di un’opera presentata come risolutiva per la mobilità del Ponente genovese e per l’accesso al porto che oggi è di fatto inutilizzabile, con limitazioni pesanti che riportano il territorio a una situazione persino peggiore di quella precedente. Questo non è solo un problema tecnico: è il risultato di una pianificazione che guarda al singolo tratto, al singolo taglio del nastro, senza interrogarsi sull’impatto complessivo delle opere sull’intero sistema viario”.

“O quelle criticità erano già note e non sono state affrontate, oppure non si è valutato adeguatamente l’effetto dei nuovi flussi di traffico sull’intero sistema di viadotti esistenti – continua il consigliere della Lista Orlando -. Il nodo è proprio questo: non si può progettare una nuova rampa senza guardare alla ‘mappa d’insieme’ delle infrastrutture che quella rampa va a caricare. In una città fragile come Genova, già segnata da tragedie infrastrutturali, la sicurezza non può essere affrontata a compartimenti stagni. Servono informazioni periodiche sullo stato delle opere, e serve soprattutto una regia pubblica forte, capace di tenere insieme Comune, Regione, Autorità Portuale e concessionari. Senza una visione complessiva, il rischio è continuare a spendere decine di milioni di euro per interventi che, invece di migliorare la mobilità, finiscono per aggravare i disagi di cittadini, lavoratori e imprese”.