Tutto bianco

Neve in entroterra e alle spalle di Genova, disagi sulle strade per le auto in difficoltà fotogallery

Fiocchi in Valle Scrivia, Valle Stura e Val d'Aveto, segnalato nevischio in autostrada. Domani breve tregua, ma lo scirocco porta un'altra perturbazione

Neve in Liguria, 4 febbraio 2026

Genova. Una nevicata a tratti intensa ha imbiancato di nuovo l’entroterra di Genova, creando disagi alla circolazione soprattutto in Valle Scrivia e Valle Stura. Uno scenario un po’ a sorpresa, visto che le previsioni indicavano nevicate deboli e Arpal non aveva emesso alcuna allerta meteo in Liguria.

Autostrade segnala “nevischio” tra Serravalle Scrivia e Bolzaneto. Al momento non si segnalano problemi alla circolazione. I vigili del fuoco, invece, sono intervenuti in soccorso di diverse auto intraversate nei territori di Rossiglione e Busalla.

Le immagini condivise sulla rete nowcasting dell’associazione Limet, mostrano paesaggi completamente innevati sul passo del Turchino, a Pietralavezzara, Rocca d’Aveto, Santo Stefano d’Aveto. Lievemente imbiancati anche alcuni monti intorno a Genova, dove la temperatura è scesa intorno ai 3-4 gradi.

Attenzione ai venti tesi di tramontana sul Centro-Ponente con raffiche fino a 60-65 km/h.

Domani, secondo gli esperti di Limet, il vento ruoterà a scirocco con forti raffiche che faranno aumentare il moto ondoso con mare agitato a Levante in giornata. Il cielo sarà soleggiato in giornata, prima dell’arrivo di un nuovo sistema frontale in serata che interesserà tutta la regione, da ovest verso est.

