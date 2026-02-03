Naufragio di Santa Margherita Ligure, al porto in azione anche gli psicologi

Santa Margherita Ligure. Ci sono anche tre psicologi volontari della SIPEM SoS Liguria, la Società Italiana Psicologia d’Emergenza, al porto di Santa Margherita Ligure per sostenere i famigliari e gli amici del comandante ancora disperso del peschereccio Acquario, affondato lunedì pomeriggio al largo di Santa Margherita Ligure.

Da oltre ventiquattro ore la Capitaneria di Porto e i mezzi dei vigili del fuoco, elicottero compreso, stanno pattugliando lo specchio acqueo davanti alla costa nel disperato tentativo di individuare tracce del comandante, senza esito.

Il peschereccio di 16 metri di lunghezza al momento del naufragio stava pescando gamberi in un fondale di 600 metri: a lanciare l’sos è stato proprio il comandante quando si è accorto che il peschereccio stava imbarcando acqua.

A bordo anche un giovane pescatore che si è lanciato in acqua ed è stato recuperato, in ipotermia, dal rimorchiatore Germania, intervenuto subito sul luogo del naufragio. Gli psicologi della SIPEM si stanno occupando anche del supporto ai soccorritori impegnati nelle ricerche.