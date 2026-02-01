Nasce la nuova “piazza Balbi”: a Principe un giardino urbano, zone pedonali e la rimodulazione della viabilità

Genova. Cambierà radicalmente il volto della zona tra la stazione di Piazza Principe e l’ascensore di Montegalletto. Il Comune di Genova ha infatti approvato il progetto esecutivo del restyling della parte terminale di via Balbi, il “disimpegno” urbano che unisce l’omonima via con piazza Acquaverde, che ospita la stazione ferroviaria e che, per molti turisti e visitatori, è uno dei primi “scenari” offerti dalla nostra città.

La progettazione esecutiva conclude un iter iniziato nel 2022, grazie ai fondi europei REACT-EU: dopo le verifiche archeologiche di rito, propedeutiche a scavi e interventi nelle zone di antica urbanizzazione, è stato definito il disegno della nuova piazza che a tutti gli effetti al posto di una aiuola, introdurrà un piccolo “giardino urbano”, riordinando la viabilità e introducendo un rinnovato spazio pedonale con un percorso dedicato all’impianto di risalita.

Il progetto

Il piano d’intervento punta a trasformare l’attuale area di accesso all’ascensore di Montegalletto in una vera e propria piazza urbana. I dati progettuali indicano un investimento complessivo di circa 450 mila euro per un cantiere della durata prevista di 224 giorni.

L’obiettivo “civico” è l’eliminazione del degrado e della sosta abusiva. La nuova piazza Balbi sarà caratterizzata da nuove pavimentazioni con l’utilizzo di lastre in pietra grigia arenaria che sostituirà l’attuale asfalto nelle zone pedonali, arredo e verde, con l’installazione di 16 panche in legno e di nuove vasiere con macchia mediterranea. Sarà mantenuta palma esistente, previa verifica della sua stabilità, e sarà previsto un potenziamento dell’accessibilità, con alcune soluzioni specifiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con nuovi percorsi e dispositivi di chiamata per non vedenti.

Uno degli elementi più significativi del progetto esecutivo approvato è l’attenzione alla “scenografia” urbana. L’ingresso alla galleria dell’ascensore sarà ripulito dai cavi e dagli impianti a vista che oggi ne deturpano il prospetto. Inoltre, un nuovo totem informativo in acciaio corten, alto quattro metri, segnalerà in modo chiaro l’accesso al sistema di risalita, rendendolo facilmente individuabile per i turisti in arrivo dalla stazione ferroviaria.