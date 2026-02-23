Genova. Continua l’allarme per il dissesto a Genova. In via Napoli sono in corso verifiche ad una crepa nel muraglione sotto la chiesa di Santa Caterina. Via Sapri, la mattonata pedonale che passa limitrofa, è stata interdetta.

come documentato già in passato. Oggi le verifiche con l’intervento della polizia locale, dopo ulteriori segnalazioni da parte dei residenti. Il muro, secondo quanto è emerso, è di proprietà della curia: secondo le prime informazioni la strada resterà chiuso fino all’intervento di messa in sicurezza. La struttura da tempo presenta una inquietante crepa,Oggi le verifiche con l’intervento della polizia locale, dopo ulteriori segnalazioni da parte dei residenti. Il muro, secondo quanto è emerso,secondo le prime informazioni

A breve giro la comunicazione della parrocchia, a firma di don Giacomo Martino, che annuncia il prossimo intervento: “Comprendo bene la preoccupazione di tutti. Quando si parla di sicurezza, nessuno deve sentirsi leggero. Le autorità intervenute, insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno ravvisato un pericolo imminente. Tuttavia, per maggiore tutela della popolazione, è stata disposta in via prudenziale la chiusura di via Sapri, che si trova immediatamente sotto il muraglione interessato. Come Parrocchia di Santa Caterina non ci sottraiamo a nessuna responsabilità. Domani stesso firmeremo il contratto per avviare immediatamente i lavori di contenimento della crepa, con intervento di riempimento e successivo monitoraggio tecnico dell’opera eseguita”.

E poi l’appello alla solidarietà: “Chiediamo comprensione e collaborazione. La Parrocchia attraversa una situazione economica molto difficile, ma questo non ci farà arretrare di un passo davanti alla necessità di intervenire – ha aggiunto il parroco – Se qualcuno desidera sostenere concretamente le spese straordinarie che dovremo affrontare, ogni aiuto sarà prezioso e verrà rendicontato con trasparenza. In momenti come questi serve responsabilità, non polemica. Noi ci siamo, con serietà e determinazione, per risolvere il problema nel più breve tempo possibile”.

I precedenti allarmi

La crepa del muraglione della chiesa di Santa Caterina, in via Sapri, è “presenza storica” del quartiere. Il muraglione, già in precedenza consolidato strutturalmente con l’inserimento di alcune catena passanti, è da tempo sotto gli occhi preoccupati dei residenti.

Crepa chiesa Santa Caterina

Un anno fa, nel gennaio 2025, era finito nel “dossier” sul dissesto pubblicato dal comitato “Con i piedi per terra”, che ne aveva fatto esempio di criticità di un quartiere, all’indomani del crollo del muraglione di via dei Cinque Santi, poco distante. Oggi, dopo la frana sotto il caseggiato di via Napoli, sono arrivate nuove segnalazioni, alle quali le autorità hanno deciso di rispondere, cercando di accelerare l’intervento di messa in sicurezza per una situazione che si protrae oramai da diversi anni.