Genova. Calano le multe staccate dalla Polizia Locale di Genova nel 2025 rispetto all’anno precedente. Le sanzioni sono state 428.812, poco più di 1.100 al giorno in media e il 19% in meno rispetto al 2024.

L’incasso derivante della multe è stato di 38.126.00 euro, il 14% in meno rispetto all’anno precedente, e la stragrande maggioranza è stata elevata per parcheggio irregolare (150.000) e velocità oltre i limiti (131.000 circa).

Un dato, quest’ultimo, che conferma come le strade genovesi vengano percorse da mezzi che viaggiano troppo veloci, con conseguenze spesso tragiche.

Oltre 21mila le sanzioni per passaggio con il semaforo rosso e per mancata revisione, il restante è diviso tra mancata precedenza ai pedoni (4.249 multe), mancata assicurazione (2.761), assenza della cintura di sicurezza (2.577) e guida con lo smartphone (2.054).

L’anno più “prolifico” per il Comune dal punto di vista delle multe è stato il 2024. Stando ai numeri diffusi dal Comune, l’incasso totale è stato di circa 44,33 milioni di euro, anche se secondo i dati Siope era inferiore, 36 milioni di euro circa. La legge impone che almeno la metà dei proventi venga investita in attività di manutenzione stradale e prevenzione.

Quasi raddoppiate le multe per abbandono di rifiuti

Se il numero generale di multe è sceso nel 2025, sono però aumentare quelle legate all’abbandono di rifiuti. Oltre mille rispetto alle 697 del 2024, di cui 393 per abbandono di rifiuti ingombranti (106 nel 2024), 609 per altre tipologie di rifiuti (349), 917 per i veicoli abbandonati con 792 rimozioni.

Aumentano anche le multe alle attività commerciali per violazioni a ordinanze anti alcol, vendita di alcolici a minori e altri illeciti: 952, contro le 646 del 2024.