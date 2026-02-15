Lutto nel mondo dell’arte, è morto il pittore Chiavarese Luiso Sturla

Chiavari. È morto oggi, domenica 15 febbraio, pittore chiavarese Luiso Sturla. Aveva 95 anni. L’artista, esponente di rilievo della corrente della pittura informale, si è spento nel letto dell’hospice dove era ricoverato.

Si era formato al liceo artistico Barabino di Genova. Nel 1953 aderì al MAC Movimento Arte Concreta e fondò a Chiavari il Gruppo del Golfo. Negli anni Sessanta si trasferì a New York e iniziò a collaborare con artisti come Mark Rothko e Franz Kline. Dopo il ritorno in Italia iniziò a esporre in prestigiose gallerie. A Chiavari era tornato da una decina d’anni, e non aveva mai spesso di lavorare in quella che era la sua casa studio.

Lo ricorda Francesco Bruzzo, presidente della Società Economica di Chiavari, a nome di tutto l’Ente: “Pensare a Luiso Sturla significa riscoprire l’anima più autentica e generosa di Chiavari. Il suo impegno accanto alla Società Economica non fu soltanto formale, ma profondamente sentito: egli credeva davvero nel valore del lavoro, della cultura. Oggi, ancora di più, sentiamo gratitudine e orgoglio per un uomo che ha saputo trasformare l’amore per la propria città in azione concreta e lungimirante”.

“Luiso era anche socio della Società Economica alla quale ha lasciato nel tempo molte opere significative per le quali sento il dovere di ringraziarlo. Personalmente ho sempre provato per lui un profondo senso di amicizia, rispetto e stima. Un grande artista che ha avuto successo all’estero e in Italia e ha dedicato a Chiavari questi ultimi anni di vita dipingendo ancora facendo dono della sua presenza a molti amici”.