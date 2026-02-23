Montoggio, ufficio postale chiuso sino a metà aprile per lavori di ammodernamento

Genova. Dal 21 febbraio l’ufficio postale di Montoggio, in via Roma 108, sarà chiuso perinterventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La riapertura è prevista entro la metà di aprile.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Casella, in piazza 25 Aprile 22, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

I lavori rientrano nel progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli uffici postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti, arriva anche a Montoggio l’iniziativa di creare sportelli unici per rendere più veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, permetterà entro l’anno a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 ufficipostali dei piccoli centri in Italia.

L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi INPS per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore. Oltre ai certificati pensionistici e giudiziari sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile e, entro l’anno, sarà possibile richiedere il passaporto, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.