Progetto polis

Montoggio, ufficio postale chiuso sino a metà aprile per lavori di ammodernamento

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all'ufficio postale di Casella, in piazza 25 Aprile 22

Poste italiane

Genova. Dal 21 febbraio l’ufficio postale di Montoggio, in via Roma 108, sarà chiuso perinterventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La riapertura è prevista entro la metà di aprile.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Casella, in piazza 25 Aprile 22, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

I lavori rientrano nel progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli uffici postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti, arriva anche a Montoggio l’iniziativa di creare sportelli unici per rendere più veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, permetterà entro l’anno a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 ufficipostali dei piccoli centri in Italia.

L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi INPS per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore. Oltre ai certificati pensionistici e giudiziari sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile e, entro l’anno, sarà possibile richiedere il passaporto, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

