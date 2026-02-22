Monte Fasce, tre incidenti in moto in meno di due ore: quattro giovanissimi in ospedale

Genova. Raffica di incidenti questo pomeriggio sulla strada del Monte Fasce, sulle alture di Genova, frequentata soprattutto da motociclisti che spesso la percorrono ad alta velocità.

Gli operatori del 118 sono dovuti intervenire tre volte per soccorrere giovani rimasti feriti, per fortuna nessuno di loro in gravi condizioni. In un caso si è trattato di uno scontro moto-macchina, gli altri due sono stati incidenti autonomi su due ruote.

Il primo episodio verso le 16.00 ha visto coinvolte due persone, portate in codice giallo e codice verde al San Martino e al Galliera. Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago, ma non è stato necessario il trasporto per via aerea.

Poco prima delle 17.00 nuovo scontro sulla provinciale 67: una ragazza di 18 anni è stata portata in codice giallo all’ospedale Galliera.

Infine, nella stessa zona dopo meno di un’ora, un altro ragazzo di 18 anni è stato portato al San Martino in codice giallo.