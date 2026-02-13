Treni, ancora cantieri tra Brignole e Principe: ecco le modifiche previste alla circolazione ferroviaria

Genova. Ancora cantieri per il nodo ferroviario genovese e ancora modifiche alla circolazione dei treni. Nelle prossime settimane proseguiranno gli interventi tra Principe e Brignole, pensati per potenziare la “stazione orientale” genovese e per proseguire il sestuplicamento dei binari previsto dal progetto del Terzo Valico e Nodo di Genova.

Per consentire l’esecuzione degli interventi di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Genova Brignole, da lunedì 16 febbraio a sabato 28 marzo la circolazione ferroviaria sarà interessata da alcune modifiche. “ubiranno modifiche o cancellazioni parziali nel nodo di Genova: sulle linee Genova – Torino, Genova – Milano, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, Genova – Busalla, Genova – Acqui Terme, Genova – Ventimiglia, saranno cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova P. Principe o Genova Sampierdarena e/o modificheranno l’orario, anche con anticipi;

sulle relazioni Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri saranno cancellati per l’intero o parziale percorso e/o subiranno modifiche sull’orario; i treni R12039, 12034 Busalla-Genova e R12306, 12360 Genova -Savona non circoleranno.

Inoltre, il treno Frecciabianca 8605 e il treno Frecciargento 8551 da Genova P. Principe a Roma Termini subiranno modifiche di orario, anche con anticipi delle partenze, e allungamento dei tempi di viaggio. Il treno 8551 subirà gli impatti descritti dal giorno 2 marzo.

Nel frattempo proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova, in particolare del sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività di cantiere, da lunedì 16 febbraio a sabato 28 marzo nella stazione di Genova Brignole saranno utilizzabili solo i binari dall’1 all’8 con interruzione della circolazione dal binario 9 al 13 e saranno programmate modifiche alla circolazione. Coinvolte le linee Milano-Genova, Alessandria/Torino-Genova, Busalla/Arquata/Novi – Genova, Acqui Terme-Genova e ai treni metropolitano Genova Nervi – Genova Voltri con possibili limitazioni di percorso nelle stazioni di Genova Piazza Principe e Sampierdarena e rimodulazioni d’orario.