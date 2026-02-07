Sampdoria da batticuore, Gregucci: “Decisivi i subentrati, complimenti alla squadra per la lucidità”

Per la prima volta in stagione la Sampdoria vince due partite consecutive. Non capitava dallo scorso febbraio, quando la seconda delle due sfide fu proprio contro il Modena. E poi c’è anche il ritorno alla vittoria in trasferta che mancava da 475 giorni, c’era Andrea Sottil in panchina, oggi avversario. Una serie di coincidenze che aumentano l’epicità di una gara che i tifosi blucerchiati non scorderanno tanto presto perché il gol di Begic al 90′ ha scatenato la festa dei 4000 presenti al Braglia. E la festa, seppur contenuta, è quella anche di Angelo Gregucci nel post partita.

Commenta il tecnico: “Ci sono state due fasi della gara. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a innescare trame pericolose. Ma comunque siamo stati solidi, abbiamo regalato poco. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio con tante situazioni che davano impressione di pericolosità. Poi ci sono stati due gesti tecnici importantissimi e i subentrati hanno dato un grande contributo. In questa categoria tante volte i subentrati fanno la differenza”.

Congratulazioni alla squadra, ma anche allo staff che ha lavorato sui dettagli. Afferma infatti Gregucci: “I complimenti vanno alla squadra per essere sempre stata lucida. Lo staff è stato fantastico, abbiamo lavorato sulle marcature e sui cambi perché sui calci piazzati loro erano molto pericolosi, infatti nel primo tempo abbiamo cercato di lasciare dei giocatori davanti per non farli riempire l’area. Dobbiamo lavorare meglio sui particolari, ma c’è stato spirito di sacrificio nei momenti di difficoltà“.

L’entusiasmo, però, dura poco. Martedì a Marassi arriva il Palermo e dunque c’è da resettare e presentarsi alla prossima partita con grande attenzione. Conclude infatti il mister: “Adesso non mi va di fare il pompiere ma è necessario farlo, perché giocheremo martedì una partita con un’avversario molto forte. Adesso bisogna recuperare bene, domani scaricheremo e poi faremo la rifinitura per preparare una gara importantissima”.