La Sampdoria espugna Modena e 475 giorni dopo torna a vincere in trasferta: finisce 1-2, decisivo Begic

MODENA (75′ Gliozzi) 1-2 SAMPDORIA (54′ Brunori, 90′ Begic)

La Sampdoria è tornata? Chissà, forse è troppo presto per dirlo, ma sono tornate le sensazioni di una piazza entusiasta e rinvigorita. Non potrebbe essere altrimenti, perché due vittorie consecutive al 90′ sono da batticuore. I blucerchiati vincono 1-2 a Modena con il gol decisivo di Begic. 475 giorni dopo il successo a Cesena (con in panchina Andrea Sottil, oggi allenatore del Modena per ironia della sorte), la Samp torna a vincere in trasferta. Un risultato di livello che porta la squadra di Gregucci momentaneamente a +4 sulla zona playout. Insomma, il Doria torna a respirare e sfata un tabù che durava da tantissimo. Stasera il match tra Spezia e Entella può rassicurare ancora di più la situazione di classifica della Samp.

Modena – Sampdoria, il primo tempo

L’approccio della Sampdoria non è incoraggiante, anzi. Il Modena parte bene e impone subito il proprio ritmo, sfruttando anche qualche errore in impostazione dei blucerchiati. Mendes spreca un’opportunità al 10’, De Luca riceve spesso palloni nell’area avversaria, Zanimacchia colpisce un palo. Il Doria crea poco, l’occasione più nitida è un tentativo di Conti da fuori area terminato però alto. Per il Modena pericoloso anche Nieling nel finale della prima frazione con un tiro respinto da Viti.

Modena – Sampdoria, il secondo tempo

Nella ripresa è invece la Samp a partire meglio. E infatti al 54’ i blucerchiati passano in vantaggio con una meraviglia di Brunori: destro a effetto da posizione defilata che si insacca e 0-1. Arriva così la prima firma in blucerchiato per l’attaccante che però dopo poco lascia il campo a Soleri. Entra anche Begic che dimostra nuovamente delle abilità da contropiedista. La Samp abbassa il baricentro ma non rinuncia a produrre e in ripartenza va vicina al raddoppio con Di Pardo. Il Modena però cresce e sfruttando una palla inattiva pareggia i conti al 75’, grazie al colpo di testa vincente di Gliozzi, marcato male da Abildgaard. Nei blucerchiati entrano anche Barak, Riccio e Pafundi. Ed è con i cambi che la Samp si ributta in avanti e al 90’ trova l’1-2 con una prodezza di Begic che riceve da fuori area e fa partire un destro imparabile. Poi la Samp soffre, si chiude e rischia tantissimo, ma porta a casa i tre punti.

Modena – Sampdoria, la cronaca

90+7′ Finisce qui! Che Sampdoria! I blucerchiati vincono 1-2 a Modena e ottengono la seconda vittoria consecutiva

90+6′ Clamorosa occasione per il Modena. Dal corner tocca Barak che rischia l’autorete. Che brivido per la Samp.

90+5′ Calcio d’angolo per il Modena, anche il portiere a saltare in area.

90+3′ Si va avanti almeno per altri due minuti. Intanto Mantova e Bari pareggiano e la Reggiana perde. Samp a +4 sui playout.

90′ Begic! Un altro gol bellissimo, gioiello Tjas Begic! Pafundi non va al cross, appoggia per Ricci che a sua volta pesca Begic. Tiro da fuori strepitoso che termina alla destra del portiere. 1-2!

86′ Giallo per Riccio che stende Sersanti. Punizione per il Modena nella stessa zona da cui è nato il gol dell’1-1.

84′ Samp sprecona. Contropiede super di Begic che fa ripartire i blucerchiati e poi allarga per Barak. L’ex Fiorentina però sbaglia il controllo e si allarga troppo perdendo l’opportunità di tiro.

81′ Beyuku ci prova da lontano con un tiro-cross, blocca Martinelli.

79′ Doppio cambio nel Modena: entrano Pyythia e Sersanti, fuori Massolin e Santoro. Crampi per Viti e dunque deve modificare la squadra Gregucci con l’ingresso in campo di Riccio. Entra anche Pafundi al posto di Pierini.

78′ Samp un po’ in difficoltà nel gestire le marcature sul gol, soprattutto era stato lasciato solo Nieling sul secondo palo che poi ha fatto l’assist per Gliozzi. Modena ancora pericoloso pescando Beyuku in area, arriva Pierini a deviare

75′ Pareggia il Modena. Azione nata da una punizione laterale, spizzata di Tonoli e poi pallone rimesso in area piccola dove ci arriva Gliozzi. Colpo di testa vincente e 1-1.

71′ Combinazione super tra Pierini e Di Pardo, l’ex Cagliari va al tiro dal limite: ci arriva Chichizola che prolunga sopra la traversa.

69′ Trema la Samp sul lancio di Chichizola per Gliozzi che poi cerca il pallonetto. L’attaccante però si trovava in posizione di fuorigioco, aveva comunque deviato in angolo Martinelli. Poi il portiere ritarda le operazioni di rinvio e viene ammonito.

67′ Barak per Conti: è il terzo cambio nella Sampdoria.

65′ Cross di Gerli per Gliozzi sul secondo palo, pallone rimesso in mezzo e allontanato da Soleri. Samp già in trincea, a mezzora dalla fine.

62′ Lavoro sporco di Begic che punta Tonoli nella zona di fondo campo e conquista un calcio d’angolo. Errore dell’arbitro che però ha assegnato il rinvio dal fondo. Intanto sostituzioni nel Modena: entrano Ambrosino, Gliozzi e Beyuku, fuori De Luca, Mendes e Zampano.

58′ Prima ammonizione della partita: cartellino giallo per Zampano. Intanto la Samp cambia: fuori Cherubini e Brunori, dentro Begic e Soleri.

54′ Brunori! Gol bellissimo di Matteo Brunori che trova la prima firma in blucerchiato. Rete inventata dal nulla: pallone ricevuto in zona laterale, puntato Adorni e destro a effetto che si insacca sotto la traversa, con la complicità di un Chichizola non perfetto. 0-1, Samp avanti!

53′ Riecco il Modena con De Luca che ancora una volta lavora di sponda servendo Tonoli, tiro rivedibile che non crea pericoli a Martinelli.

51′ Cherubini esagera cercando di destreggiarsi in uno slalom speciale al limite dell’area ma finisce per perdere il pallone. Ottimo abbrivio della Samp però in questa ripresa.

48′ La Samp spreca una bellissima azione. Lancio di Hadzikadunic, Brunori spizza per Cherubini che riceve sulla corsa, servito Pierini che poi apre per Cicconi. L’ex Carrarese si trova in zona pericolosa per il tiro, ma controlla male e non sfrutta un’ottima situazione.

Si riparte al Braglia, il Modena dà il via alla ripresa.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce il primo tempo. Nettamente più Modena, la Samp in qualche modo resiste.

45′ Altra grande opportunità per il Modena. Cross di Zanimacchia, Di Pardo anticipa Zampano che stava arrivando a colpire di testa. Riceve Nieling che calcia al volo dal limite, conclusione respinta da un provvidenziale intervento di Viti. Intanto assegnati due minuti di recupero.

43′ Mancino di Conti dalla distanza, conclusione sopra la traversa. È l’occasione migliore del primo tempo blucerchiato.

42′ Primo vero numero di Pierini che con un colpo di tacco al volo cerca di superare Tonoli che però lo stende. Non si è visto molto ma Pierini sta comunque mostrando cose interessanti.

40′ Dato curioso: Cherubini è peraltro l’unico giocatore che era titolare anche nella gara di andata del 25 agosto. Questo dà l’idea della rivoluzione fatta dalla Sampdoria rispetto ai piani di inizio stagione.

38′ La Samp si fa vedere con una punizione dalla distanza. Pallone a cercare i saltatori in area, allontana la difesa gialloblù nella zona di Cherubini al limite dell’area. Il trequartista cerca di colpire con una sorta di rovesciata estremamente ambiziosa che termina lontanissima dalla porta.

36′ Altra opportunità per il Modena con Zanimacchia che riceve in area di rigore e cerca la girata di prima, risponde presente Martinelli che respinge. De Luca non arriva sulla ribattuta, ci riesce invece Mendes ma Di Pardo mura la conclusione.

35′ Viti ricorre al lancio lungo per Brunori, scarico su Pierini che cerca il pallone in profondità per l’inserimento di Cherubini. Passaggio impreciso intercettato dalla difesa gialloblù.

30′ Squillo del Modena con un lancio dalla difesa. Zanimacchia prende il tempo a Cicconi e riceve in area di rigore, cerca il tiro da posizione defilata e colpisce il palo esterno.

27′ Intanto sugli altri campi: 0-0 tra Reggiana e Catanzaro, parità anche tra Mantova e Bari che sono sull’1-1.

22′ Buona ripartenza della Samp che poi però spreca. Cherubini ritarda la conclusione e alla fine sceglie di appoggiare per Conti. Tiro debole del centrocampista che non crea problemi all’ex Spezia Chichizola.

20′ Chance Modena: cross di Zanimacchia, colpo di testa di Mendes che termina sopra la traversa.

17′ Samp troppo imprecisa e sfilacciata in mezzo al campo, si sente l’assenza di Henderson probabilmente. Poco fa un errore di Ricci che ha regalato il possesso a Massolin, poi la buona copertura di Abildgaard ha impedito che il pallone arrivasse a De Luca.

14′ Perde palla Di Pardo, errore che spalanca le porte al Modena. Mendes la passa a De Luca che però è troppo lento al momento del tiro e si fa rimontare da Abildgaard. Rischia ancora però la Sampdoria.

12′ Reagisce la Samp. Cross morbido di Cicconi per Cherubini, sponda su Brunori che prova il tiro: conclusione respinta dalla difesa.

11′ Primo squillo dei blucerchiati con una combinazione tra Cherubini e Di Pardo interrotta dalla spazzata di Tonoli in fallo laterale.

10′ Brivido per la Samp. Occasione clamorosa del Modena ancora da destra. Verticalizzazione per De Luca che si appoggia su Abildgaard e riesce a calciare, Martinelli respinge ma nella zona di Mendes che può colpire a botta sicura. L’attaccante però scivola mancando l’appuntamento con il pallone. Gialloblù a un passo dall’1-0.

7′ Brunori colpito in volto da una conclusione potente di Nieling. L’attaccante riceve l’intervento dello staff medico e riesce a rimettersi in piedi.

5′ Cross di Zanimacchia dalla destra, rimpallo in area di rigore con De Luca che prova a liberarsi per il tiro ma commette fallo su Cherubini.

3′ Errore di Martinelli che nel gioco con i piedi ha già mostrato nelle precedenti partite alcune difficoltà. Recupera il Modena con Mendes che va al tiro, conclusione bassa bloccata dal portiere blucerchiato.

2′ Muove palla il Modena in questo avvio di gara. Poco fa cercato il pallone in verticale per De Luca che poi ha tentato a sua volta un cross basso, si difende bene la Samp che riconquista.

Si parte, è la Samp a dare il via al match.

Primo Tempo

Le squadre entrano in campo, tra poco si comincia!

Sugli altri campi. Ci sono ben altre cinque gare in contemporanea oltre a quella della Sampdoria. Per la lotta salvezza la Reggiana gioca a Catanzaro, ma molto delicata è la sfida tra Mantova e Bari. Alle 19:30 invece il derby ligure tra Spezia e Virtus Entella.

Modena – Sampdoria, le formazioni

La Sampdoria deve fare i conti con le squalifiche di Palma e Henderson. Il primo è rimpiazzato da Viti che torna a disposizione, il secondo da Ricci dopo il gol decisivo con lo Spezia. Esordio per Pierini dall’inizio, panchina per Pafundi. Con lui sulla trequarti c’è Cherubini, alle spalle di Brunori.

Il Modena fa due cambi rispetto allo 0-0 di Empoli: Adorni al posto dello squalificato Nador e Zanimacchia al posto di Beyuku. Attenzione a Massolin, fresco di passaggio all’Inter ma lasciato in prestito ai gialloblù. E poi occhi sugli ex: titolare De Luca, in gol il 18 gennaio contro il Pescara, e Defrel che però parte dalla panchina.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Imputato, Pyyhtia, Sersanti, Ambrosino, Defrel, Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Conti, Cicconi; Cherubini, Pierini; Brunori. A disposizione: Coucke, Ghidotti, Diop, Ferrari, Riccio, Vulikic, Barák, Begić, Casalino, Coda, Pafundi, Soleri. Allenatore: Angelo Gregucci.

Modena – Sampdoria, l’avvicinamento

La Sampdoria va a Modena e ritrova Andrea Sottil, ora sulla panchina gialloblù. Proprio a Modena, nella scorsa stagione, la vittoria migliore della Samp di Sottil (1-3) e sempre in Emilia-Romagna, a Cesena quasi un anno e mezzo fa, l’ultimo successo in trasferta dei blucerchiati. Va ricordato anche che la Samp ha vinto le ultime tre partite al Braglia (l’ultima sconfitta nel 2004). Corsi e ricorsi storici quantomeno curiosi per una sfida che, passato a parte, è importante anche per il presente del Doria, soprattutto per “alzare l’asticella“, come ha detto Gregucci nella conferenza pre-partita.

La Samp deve dimostrare di poter cavarsela anche contro squadre più avanti in classifica, lontano da Marassi e producendo di più. Se infatti i problemi offensivi dei blucerchiati sono arcinoti, oggi il Doria dovrà spaventare la seconda miglior difesa del campionato. Il Modena ha subito solo 17 reti e nessuna nelle ultime tre gare. Tuttavia, i gialloblù hanno ottenuto solo due punti nelle ultime cinque partite in casa. Importante fare punti per la Samp anche perché la prossima sfida, martedì al Ferraris, sarà contro il Palermo, una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo.