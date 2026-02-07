Sampdoria, il primo gol di Brunori è una meraviglia: “C’è entusiasmo, giusto regalare la vittoria a una curva così gremita”

Un gioiello per sbloccare la propria avventura in blucerchiato. La Sampdoria batte 1-2 il Modena con lo zampino di Matteo Brunori, autore del primo gol della partita. L’attaccante ex Palermo ha trovato la prima rete con grande stile: pallone ricevuto in zona laterale, uno contro uno con l’avversario, pallone spostato sul destro presso lo spigolo dell’area di rigore, conclusione a effetto sotto la traversa. Un gol che impreziosisce ancor di più una partita già ottima per i blucerchiati.

Commenta Brunori: “Sono molto contento per il gol ma soprattutto per la vittoria perché era da troppo tempo che la Samp in trasferta non vinceva. Siamo contenti perché c’è entusiasmo. Volevamo regalare una gioia ai tifosi in trasferta, dopo aver visto una curva così gremita era opportuno regalargli una vittoria del genere. Nell’azione del gol sono partito con l’idea di tirare in porta. Sono contento che sia arrivato il primo gol“.

Lucidità e determinazione, fino alla fine. Ingredienti fondamentali secondo l’attaccante: “Lavoriamo per vincere, è normale che prendere un gol su calcio piazzato ti tagli le gambe. Però abbiamo dimostrato di non mollare fino all’ultimo secondo e una squadra che si deve salvare è obbligata a fare questo. La Serie B è questa, bisogna rimanere sempre attaccati alla partita e trovare energie”.

Troppo presto per dire se la Sampdoria sia effettivamente tornata, ma intanto i blucerchiati vivono un periodo felice. E martedì una partita speciale, contro il “suo” Palermo. Conclude Brunori: “La squadra è viva e ha voglia di rivalsa. C’è solo da pensare positivo e guardare avanti. Adesso c’è poco tempo per rilassarci, abbiamo davanti una grande partita”.