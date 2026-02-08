Milano-Cortina, tra i soccorritori degli atleti anche un cardiologo rugbista genovese

Genova. C’è un anche un medico rugbista genovese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Si tratta di Lorenzo Borgo, cardiologo, medico d’emergenza e rianimatore, a Livigno per prestare soccorso medico agli atleti sulle piste.

“Il rugby è entrato nella mia vita nel 2010 quando ho portato uno dei miei figli a giocare a Recco e da quel momento non sono più uscito dal campo: ho iniziato a giocare nella squadra old, a fare il medico alle partite e ai tornei, ho allenato per una stagione i piccoli dell’U8 e sono anche diventato arbitro”.

Il rugby è una questione di famiglia: il figlio maggiore di Borgo, Davide, ha smesso di giocare a diciotto anni ma ha deciso di proseguire arbitrando ed è arrivato in Serie B, mentre Luca, il più piccolo, gioca nell’U18 della Pro Recco e fa anche lui l’arbitro”.

“Ho avuto la fortuna e il piacere di fare assistenza medica a tutte le partite dell’Italia giocate negli ultimi anni a Genova e ora vivo questa bellissima esperienza sulla neve, stavolta senza campi da rugby”, è il commento di Borgo.