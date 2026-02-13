“Mi vuoi sposare?” Dramma, comicità e rumorismo si intrecciano al Teatro dell’Ortica

Genova. Prosegue la stagione DeclinAzioni, con la quale il Teatro dell’Ortica celebra nel 2026 i suoi primi trent’anni di attività. Sabato 14 febbraio alle ore 18:30, il palco di via Allende ospiterà “Mi vuoi sposare?”, una produzione firmata Radio Play Live dove la comicità incontra il dramma, e lo storytelling abbraccia il rumorismo.

Scritto e diretto da Aurora Piaggesi, che ne è anche interprete insieme a Giulia Vertua, lo spettacolo si muove sul sottile confine tra commedia e dramma, proponendo un’indagine sui temi dell’identità, della crescita e del confronto generazionale.

Ambientato su una terrazza affacciata sul mare, lo spettacolo mette in scena il momento sospeso in cui Aurora cerca il coraggio di chiedere alla compagna Giulia di sposarla. Nel farlo, ripercorre la loro storia passata e futura, realizzando quanto ufficializzare la loro unione segnerà “uno spartiacque nella sua vita, un passaggio da una giovinezza sopita fatta di silenzi e compromessi a un’identità adulta pronta ad affrontare battaglie interiori ed esteriori, fino al confronto definitivo con l’ingombrante figura della Madre”.

A intrecciarsi con il racconto di Aurora sono i suoni prodotti dalla sua compagna rumorista che, dal balcone al suo fianco, crea un vero e proprio sound design narrativo ed emotivo tanto digitale quanto fisico usando gli oggetti e gli effetti a sua disposizione.

L’inserimento di questo spettacolo nel cartellone di DeclinAzioni risponde alla determinazione del Teatro dell’Ortica di indagare la complessità del reale attraverso nuovi linguaggi. Come sottolineato dal direttore artistico Giancarlo Mariottini, la stagione ha come obiettivo quello di “rendere giustizia alla ricchezza del multiforme, rendendolo accessibile”