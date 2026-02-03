Mhops 2026, a Genova la birra artigianale incontra la buona cucina

Genova. Dal 19 al 22 febbraio 2026, al MOG Mercato Orientale Genova, torna MHOPS, la manifestazione dedicata alla birra artigianale d’eccellenza, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel. Giunto alla sua quarta edizione, anno dopo anno, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale per appassionati, curiosi e per chi desidera avvicinarsi alla birra artigianale in modo consapevole.

In un unico luogo, MHOPS riunisce una selezione accurata del meglio della produzione birraria artigianale italiana, affiancata da un’offerta gastronomica ampia e trasversale, difficile da ritrovare nei tradizionali festival birrari. Un percorso pensato per essere esplorato senza fretta, per assaggiare, confrontare e apprezzare varietà e qualità delle proposte.

Nel cuore della scenografica Corte del MOG, l’evento celebra malti, luppoli e sapori dal mondo con 8 birrifici artigianali italiani per un totale di 48 vie alla spina. Molti i nomi noti agli appassionati e le realtà emergenti di grande valore, selezionati in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel, punto di riferimento per la cultura brassicola a Genova e non solo. Saranno presenti Alder Beer Co. da Seregno (Monza e Brianza), Altavia da Quiliano (Savona), Mukkeller da Porto Sant’Elpidio (Fermo), Ca’ del Brado da Bologna, EastSide da Latina, Elvo da Biella, Mastino da Bussolengo (Verona) e WAR da Cassina de’ Pecchi (Milano).

Al MHOPS si potranno anche assaggiare le 10 diverse cucine del MOG, in un percorso gastronomico che spazia dalla tradizione genovese alle proposte internazionali. Nella Corte del MOG i partecipanti potranno scegliere tra gli hamburger d’autore di Bear & Grill, i piatti della tradizione keniota di Chakula Chema, le proposte di Glam Fish tra sushi, pesce alla griglia e poke, la cucina genovese de Il Laboratorio Gastronomico, le carni di La Carne dal 1946, le pizze classiche e gourmet di Landi Pizza & Crunch, la pasta fresca de Lo Scolapasta, panini, insalate e bruschette (anche gluten free) de Lo Spilucco, i sapori peruviani di Mi Rico Perù e La Caffetteria, per dolci e caffè.

Accanto alle degustazioni, MHOPS propone anche momenti di scoperta e approfondimento che riflettono l’impegno del MOG Mercato Orientale Genova nella promozione di una cultura della birra attenta alla qualità, alla conoscenza e al consumo responsabile: un approccio che mette al centro il consumatore finale, accompagnandolo anche nella comprensione di ciò che beve. All’interno del nuovissimo spazio Il Salotto di MOG, al primo piano, sono in programma tre laboratori, della durata di un’ora ciascuno, pensati come vere e proprie esperienze sensoriali guidate da alcuni tra i principali esperti italiani del settore.

Venerdì 20 febbraio alle ore 19 si apre con “Etanolo ai minimi termini: le analcoliche e le basse gradazioni”, laboratorio guidato da Simone Cantoni e dedicato al crescente fenomeno delle birre analcoliche e low alcohol. Un incontro per comprendere l’evoluzione di questi stili in termini di qualità, varietà e percezione, con tre birre in degustazione.

Sabato 21 febbraio alle ore 18, MHOPS ospita per la prima volta un laboratorio teorico e pratico dedicato alla spillatura: “Spillare bene per bere meglio: i segreti della birra perfetta”, condotto da Alessandro Gurgo, publican di Scurreria Beer & Bagel. Un approfondimento sul tema della spillatura come gesto tecnico capace di influenzare aromi, equilibrio e bevibilità, con una birra in degustazione e la possibilità, per ogni partecipante, di cimentarsi direttamente dietro al bancone.

Domenica 22 febbraio alle ore 18 chiude il ciclo “Nutrirsi con la birra”, con Federico Stagno: un viaggio nel tempo alla scoperta del ruolo della birra come alimento, dall’antichità ai giorni nostri, tra storia, cultura e quotidianità, accompagnato da tre birre in degustazione.

MHOPS è a ingresso libero, con i seguenti orari: giovedì 19 febbraio, dalle 18.00 alle 23.00; venerdì 20 e sabato 21 febbraip, dalle 12.00 alle 01.00; domenica 22 febbraio, dalle 12.00 alle 23.00. Le consumazioni sono fruibili tramite l’acquisto di tasca e bicchiere (€ 2; chi possiede il bicchiere delle edizioni precedenti può riutilizzarlo) e dei gettoni, disponibili sia online – anche in pacchetti dedicati – sia in loco. L’acquisto anticipato online consente di usufruire di condizioni dedicate, evitare le code e garantirsi l’accesso anche in caso di grande affluenza. I gettoni sono utilizzabili in qualsiasi giorno e momento della manifestazione, permettendo di alternare le degustazioni a una passeggiata nel centro di Genova.

Per permettere ai visitatori di vivere MHOPS 2026 in totale sicurezza e serenità, è attiva infine una convenzione con la Cooperativa Radiotaxi Genova 5966: comunicando la parola d’ordine “MOG” al momento della chiamata al numero 010 5966, è possibile usufruire di uno sconto del 10% sulla corsa.