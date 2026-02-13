Metropolitana, quattro giorni di stop anticipato per manutenzione e test sui nuovi treni in consegna



Genova. Il piano di manutenzione serale della metropolitana della settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati, le prove di isolamento sui circuiti del sistema di segnalamento e la manutenzione dell’armamento ferroviario.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro. Nelle sere di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

“Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate”, sottolinea Amt nella nota stampa.