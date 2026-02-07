Genova. Due distinte perturbazioni lambiranno la nostra regione nelle prossime 48-72 ore apportando condizioni di instabilità. Il primo corpo nuvoloso ci interesserà sabato, il secondo tra domenica e lunedi; possibili rovesci sparsi alternati a fasi più soleggiate. Ecco le previsioni in dettaglio del centro Limet:

Cielo e Fenomeni

Al mattino nuvolosità irregolare sul settore centro-orientale della regione dove saranno possibili occasionali rovesci alternati a pause soleggiate; fenomeni più persistenti tra Tigullio orientale, Spezzino e relativo entroterra; asciutto in genere a ponente con schiarite più ampie. Nel pomeriggio una linea instabile tenderà a risalire dal Golfo verso il settore centro-orientale, dove saranno possibili rovesci al più moderati accompagnati da qualche colpo di tuono, possibili episodi di graupel o neve tonda oltre i 1500-1600 metri; sempre nel pomeriggio, rischio di rovesci anche tra Imperiese e Savonese occidentale, tempo asciutto sul restante territorio regionale.

Venti

Tra deboli e moderati meridionali a levante fino al Genovese orientale, deboli da nord a ponente.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

Minime in contenuto aumento a levante, in calo nelle vallate dei versanti padani occidentali. Massime pressochè stazionarie, ma in calo sotto eventuali rovesci.

Costa:

min: +7°C/+11°C – max: +13°C/+15C.

Interno:

min: -2°C/+3°C – max: +7°C/+12°C.