Genova. Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato e limpido. Passaggio di velature tra il pomeriggio e la serata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.
Situazione Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e l’Italia. Sulla Liguria si prevedono condizioni stabili venerdi 20 e sabato 21. Probabile aumento delle nubi domenica 22, ma senza fenomeni.
Venti: Moderati da nord su tutta la regione al mattino, in indebolimento fino a debole nel pomeriggio.
Mari: Da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest, in successiva veloce scaduta.
Temperature: In calo le minime specie nelle aree interne, in aumento le massime
Costa: min: +6°C/+10°C – max: +16°C/+19°C.
Interno: min: -2°C/+4°C – max: +12°C/+15°C.
