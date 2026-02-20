  • News24
Meteo, giornata soleggiata con qualche velatura nel pomeriggio. Fine settimana stabile previsioni

Grazie all'alta pressione in rimonta su tutto il Mediterraneo, su Genova e la Liguria qualche giorno di tempo buono

Genova. Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato e limpido. Passaggio di velature tra il pomeriggio e la serata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.

Situazione Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e l’Italia. Sulla Liguria si prevedono condizioni stabili venerdi 20 e sabato 21. Probabile aumento delle nubi domenica 22, ma senza fenomeni.

Venti: Moderati da nord su tutta la regione al mattino, in indebolimento fino a debole nel pomeriggio.

Mari: Da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest, in successiva veloce scaduta.

Temperature: In calo le minime specie nelle aree interne, in aumento le massime
Costa: min: +6°C/+10°C – max: +16°C/+19°C.
Interno: min: -2°C/+4°C – max: +12°C/+15°C.
