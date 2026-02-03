Genova. Il fronte perturbato transita sulla nostra regione da Ponente a Levante, portando precipitazioni intense a carattere di rovescio sul settore Centro-Orientale e nevicate localmente intense nelle aree interne.

Condizioni di instabilità diffusa ci terranno compagnia nel proseguo della settimana, a causa di una serie di impulsi perturbati di matrice Atlantica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: precipitazioni intense in nottata e prima mattinata sul settore centrale della regione, in progressivo decentramento verso lo spezzino dopo l’alba; Nevicate moderate o localmente forti tra Val Bormida-Erro-Orba e Stura (localmente medio-alta Valle Scrivia), oltre che sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime e sulle vette Appenniniche, con apporti nivometrici localmente superiori ai 10-12 cm. nei fondovalle e oltre i 20-30 cm. al di sopra dei 600 MT.

Possibili episodi di nevischio o pioggia mista a neve sui versanti marittimi del Savonese e del Genovese Occidentale, fin sui 200-300 MT (accumulo di qualche cm. sopra i 400-500 MT tra Savonese Orientale e Voltrese). entro fine evento. Quota neve in calo mattutino fino a 1000-1200 MT. tra Aveto e Trebbia. Pomeriggio caratterizzato da possibili schiarite a Ponente e da residua instabilità sul Centro-Levante costiero, in locale estensione ai settori interni e alle aree limitrofe in serata.

Avvisi: piogge intense a carattere di nubifragio in nottata e prima mattinata sul settore Centro-Orientale (70-80 mm. entro fine evento). Nevicate intense e possibili disagi tra Val Bormida-Erro-Orba-Stura e localmente Scrivia (A6-A26-A7). Cumulate nivometriche anche superiori ai 40-50 cm. su Alpi Liguri e Marittime entro fine evento (>800 MT.). Venti di burrasca dai quadranti settentrionali in mattinata tra Genova e Savona. Mari agitati con onda lunga di Libeccio (2.0-2.5 MT; 6-7 sec.)

Venti: forti o localmente di burrasca: dai quadranti settentrionali a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante, tra nottata e prima mattinata; In calo pomeridiano fino a deboli o al più moderati, dai medesimi quadranti, nelle zone citate. Mari: generalmente molto mossi o agitati con onda lunga di Libeccio.

Temperature: in generale calo sia nei valori massimi che in quelli minimi, specie nell’entroterra del Centro-Ponente. Valori localmente inferiori ai +4/+5°C sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese centro-occidentale in mattinata. Costa: min: +2°C/+12°C – max: +7°C/+15°C. (sostanziali differenze tra Centro-Ponente e Levante). Interno: min: -2°C/+5°C – max: +1°C/+9°C. (sostanziali differenze tra Centro-Ponente e Levante).

MERCOLEDì 4 FEBBRAIO: instabilità sul settore Centro-Orientale della regione con piovaschi in risalita da Sud-Est nel corso della mattinata e deboli nevicate al di sopra dei 900-1000 MT. tra Trebbia e Aveto. Cieli parzialmente nuvolosi sul Centro-Ponente con nuvolosità in aumento pomeridiano e deboli precipitazioni sui versanti padani (nevose al di sopra dei 400-500 MT. – da confermare nel prossimo bollettino) Più asciutto in costa. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente e sulle creste Appenniniche esposte. Deboli da Nord-Est a Levante. Mari: stirati sotto costa. Molto mossi in mattinata; in calo fino a mossi a partire dalle ore pomeridiane. Temperature: stazionarie a Ponente. In generale calo a Levante, specie nelle aree interne

GIOVEDì 5 FEBBRAIO: mattinata variabile con copertura nuvolosa crescente e qualche debole piovasco a Levante. Nuovo peggioramento delle condizioni meteo atteso in serata con piogge intense a Ponente e quota neve in calo notturno sui versanti padani.

Temperature: in generale aumento. Ventilazione: sostenuta dai quadranti meridionali. Mari: fino ad agitati in serata. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]