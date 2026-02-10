Genova. Primi piovaschi tra nottata e prima mattinata sul settore Centro-Orientale, in possibile evoluzione dopo l’alba, sottoforma di rovesci, sul Tigullio (qualche possibile rovescio “solido” sulle vette Avetane e della val Trebbia). Nuvolosità in aumento a Ponente ma in un contesto più asciutto e con possibili schiarite, specie in costa. Nel corso del pomeriggio piogge in intensificazione nelle aree dell’entroterra del Medio-Levante e in locale estensione al Genovese Centro-Orientale.

Ulteriore intensificazione da parte delle precipitazioni in serata con piogge intermittenti sul Centro-Ponente (nevicate a quote di alta montagna su Alpi Liguri e Marittime) e rovesci anche a carattere temporalesco tra Genovese Orientale e Spezzino.

Situazione: Un impulso instabile di matrice Atlantica porterà nella giornata di Martedì, alla risalita di correnti umidi e miti sul bacino del MediterraneoUn; Sulla nostra regione ne conseguirà un peggioramento delle condizioni meteo, con un interessamento maggiore dei settori di Levante.

Avvisi raffiche di Libeccio localmente superiori ai 50-60 Km/h al largo delle coste Savonesi-Imperiesi nel pomeriggio e sul Golfo-coste di Levante in serata. Mari molto mossi o localmente agitati in serata a Levante.

Cumulate precipitative localmente elevate nelle aree dell’immediato entroterra di Levante, entro fine peggioramento

Venti: moderati da Sud-Ovest con rinforzi fino a forti: in mattinata tra Imperiese costiero e Savonese e in serata sul settore Centro-Orientale (40-50 Km/h). Ingresso della tramontana sul Savonese in serata.

Mari: mossi in mattinata; In aumento fino a molto mossi o localmente agitati tra tardo pomeriggio e sera, con picchi di 2 MT. entro la mezzanotte sulle coste di Levante

Temperature: stazionarie in costa; in sensibile aumento nei valori massimi nelle aree dell’entroterra e in quota.

Costa: min: +7°C/+11°C – max: +12°C/+15°C.

Interno: min: -3°C/+7°C – max: +5°C/+13°C.