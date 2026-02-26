  • News24
Come sarà

Meteo, sulla Liguria ancora sole e nuvole con temperature quasi primaverili previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico febbraio 2026

Genova. Il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale continua ad interessare il Mediterraneo fino all’Europa centrale, garantendo stabilità e una fase asciutta e decisamente calda per il periodo. Di seguito le previsioni meteo elaborate da Limet per la Liguria, valide per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 26 febbraio

Cielo e fenomeni
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con schiarite più ampie sui versanti padani. Dalle ore centrali, aumento generale della nuvolosità sui versanti marittimi, con cieli che si presenteranno da poco nuvolosi a nuvolosi. Ancora sereno o poco nuvoloso invece nei versanti padani.
Venti
Deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione a sud-sud est nel pomeriggio, sempre a carattere al più moderato.
Mari
Poco mosso, a tratti quasi calmo.
Temperature
Generalmente stazionarie, massime in lieve calo sui versanti marittimi. Sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. Nell’interno minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 10 e 16 gradi

Venerdì 27 febbraio

Cielo e fenomeni
Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare intervallata da schiarite più convinte sui versanti padani.
Venti
Debole a regime di brezza.
Mari
Quasi calmo
Temperature
Generalmente stazionarie

Sabato 28 febbraio

Ancora nuvolosità irregolare per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Venti deboli e variabili. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie.

