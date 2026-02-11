Al mattino piogge residue sul Levante, mentre sul centro Ponente avanzano le prime schiarite. Nel corso del pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione. In serata saranno probabili nuovi annuvolamenti a partire da ovest.

I venti, come detto, saranno forti da Ovest con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, moderati o tesi da nord al mattino tra genovese e savonese, in calo dal pomeriggio.

Di conseguenza il mare sarà molto mosso, ma anche agitato al largo. Temperature stazionarie o in leggero calo in costa le minime tra +5 e +10°C, in aumento le massime tra +13 e +16° C. Nell’interno massime tra +6 e +12° C, minime tra 0 e +7°C.

Giovedì 12 febbraio, previsioni Liguria

Prevista mareggiata di Libeccio. Giornata caratterizzata da frequente nuvolosità intervallata da fugaci schiarite. Non si escludono locali rovesci sul Levante. Venti forti fino a tempesta da ovest al largo, tramontana tesa tra Genova e Savona a partire dalle ore centrali. Mare generalmente agitato con onda lunga di Libeccio. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 febbraio