Limet

Meteo: schiarite nel corso della giornata, previste raffiche di vento di Ponente e Tramontana in rinforzo previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 11 febbraio, e la tendenza per i prossimi giorni

Liguria. Un trenino di perturbazioni di origine atlantica sta interessando il nord Italia da diversi giorni e la situazione non cambierà nel corso della settimana secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, che nelle previsioni meteo sulla Liguria per oggi, mercoledì segnala vento di Ponente forte con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, Tramontana in rinforzo su genovese e savonese nel corso della mattinata.

Al mattino piogge residue sul Levante, mentre sul centro Ponente avanzano le prime schiarite. Nel corso del pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione. In serata saranno probabili nuovi annuvolamenti a partire da ovest.
I venti, come detto, saranno forti da Ovest con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, moderati o tesi da nord al mattino tra genovese e savonese, in calo dal pomeriggio.
Di conseguenza il mare sarà molto mosso, ma anche agitato al largo. Temperature stazionarie o in leggero calo in costa le minime tra +5 e +10°C, in aumento le massime tra +13 e +16° C. Nell’interno massime tra +6 e +12° C, minime tra 0 e +7°C.

Giovedì 12 febbraio, previsioni Liguria

Prevista mareggiata di Libeccio. Giornata caratterizzata da frequente nuvolosità intervallata da fugaci schiarite. Non si escludono locali rovesci sul Levante. Venti forti fino a tempesta da ovest al largo, tramontana tesa tra Genova e Savona a partire dalle ore centrali. Mare generalmente agitato con onda lunga di Libeccio. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 febbraio

Mareggiata di Libeccio con onde fino a 4 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Aumento della nuvolosità a partire da ponente in serata con nuove precipitazioni. Mare agitato con onda lunga di Libeccio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Seguire i prossimi aggiornamenti.

