Liguria. Un trenino di perturbazioni di origine atlantica sta interessando il nord Italia da diversi giorni e la situazione non cambierà nel corso della settimana secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, che nelle previsioni meteo sulla Liguria per oggi, mercoledì segnala vento di Ponente forte con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, Tramontana in rinforzo su genovese e savonese nel corso della mattinata.
Giovedì 12 febbraio, previsioni Liguria
Venerdì 13 febbraio
Mareggiata di Libeccio con onde fino a 4 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Aumento della nuvolosità a partire da ponente in serata con nuove precipitazioni. Mare agitato con onda lunga di Libeccio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Seguire i prossimi aggiornamenti.