Genova. Nelle ore notturne si completerà il primo passaggio perturbato con colpi di vento e precipitazioni anche forti in movimento da ponente a levante. Al mattino veloce miglioramento a ponente con belle schiarite, ancora nubi a levante con qualche precipitazione sui versanti padani e sullo Spezzino, in via di esaurimento. Il resto della giornata trascorrerà nel complesso soleggiato a parte nubi a levante senza conseguenze.

Una serie di veloci perturbazioni interesserà la Liguria nei prossimi 3 giorni apportando rovesci alternati a fasi più soleggiate. Il fronte più intenso è atteso tra la prossima notte e la prima mattinata di venerdi 6 febbraio. Non farà freddo salvo casi locali e transitori.

Venti: Molto forti da nord tra la notte e la mattinata sul settore centro-occidentale, lato costa, in via di attenuazione in mattinata fino a debole. Nel pomeriggio venti deboli meridionali ovunque, forti da ovest al largo.

Mari: Molto mosso per onda lunga da sud-ovest specie nel pomeriggio ed in serata.

Temperature: Minime in brusco calo nella notte sul settore centro-occidentale della costa, stazionarie altrove. Massime nel complesso stazionarie.

Costa:: min: +4°C/+10°C – max: +12°C/+15C.

Interno:: min: -1°C/+4°C – max: +4°C/+11°C.