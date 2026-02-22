Genova. Un promontorio anticiclonico continuerà a proteggere il Mediterraneo centro-occidentale, tuttavia infiltrazioni di aria più umida provenienti dai quadranti meridionali determineranno un incremento della nuvolosità sulla Liguria: ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 22 febbraio

Cielo e fenomeni

Di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato sull’intera regione. Nel corso della mattinata, oltre al transito di velature da ponente verso levante, si assisterà ad un graduale incremento della nuvolosità bassa sul settore costiero centro-occidentale. Tra il tardo pomeriggio e la serata, è atteso un aumento della copertura nuvolosa anche su imperiese, spezzino e versanti padani orientali, con il cielo che tenderà a divenire nuvoloso o molto nuvoloso sull’intero territorio regionale. In tale contesto, nelle ore serali, non si esclude qualche pioviggine o breve piovasco tra savonese orientale e genovesato occidentale.

Venti

Nottetempo e al primo mattino, deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali. Dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi da Sud-Est, con intensità debole o moderata.

Mari

Da quasi calmo a poco mosso.

Temperature

Minime in rialzo sui versanti padani, stazionarie o in lieve aumento altrove. Massime stazionarie o in leggero calo ovunque. Costa: minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Interno: minime tra -1 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 gradi.

Lunedì 23 febbraio

Cielo e fenomeni

Gran parte della giornata sarà caratterizzata da molta nuvolosità, in particolar modo sul settore centro-orientale ove non si esclude anche qualche breve piovasco, specie sullo spezzino. Tuttavia, non mancheranno delle ampie schiarite a ponente e, nelle ore centrali del giorno, anche sul resto della Regione.

Venti

Deboli o moderati a rotazione ciclonica.

Mari

poco mosso, localmente mosso a levante.

Temperature

minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Martedì 24 febbraio

Altra giornata caratterizzata da nuvolosità di stampo marittimo. Temperature stazionarie.