Genova. Tra la notte e la prima mattinata cielo sereno e limpido. Da metà mattinata aumento della nuvolosità alta e sottile da ponente verso levante con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità con piogge a partire dalle coste del Ponente nelle ore serali, in estensione a tutta la regione entro la mezzanotte con anche occasionali rovesci.

Situazione: Un’ intensa perturbazione associata ad una profonda depressione denominata “ORIANA” interesserà la Liguria tra la notte di venerdi e la giornata di sabato con piogge e venti forti. Domenica situazione in miglioramento con belle schiarite.

Venti: Forte da ovest al largo tra la notte e la prima mattinata, in attenuazione. Lungo le coste vento in progressivo rinforzo inizialmente da sud-ovest, poi da sud-est e in brusca rotazione ad est in serata sul Golfo, con rinforzi anche notevoli.

Mari: Generalmente agitato per onda lunga a sud-ovest in lieve scaduta durante il pomeriggio.

Temperature

Minime in calo, massime pressochè stazionarie.

Costa: min: +6°C/+10°C – max: +13°C/+16°C.

Interno: min: -2°C/+5°C – max: +9°C/+13°C.