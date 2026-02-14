Genova. Tra la notte e la mattinata maltempo su tutta la Liguria. Precipitazioni a carattere di rovescio soprattutto nel Savonese ed il Genovese occidentale, dove gli accumuli piovosi risulteranno più elevati. Più moderate ed a carattere continuo le piogge sui restanti settori regionali. Nevicate oltre i 900-1000 metri sull’Appennino centro-occidentale, 1200 metri a levante, 800 metri sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale. Nel pomeriggio tendenza a cessazione delle piogge lungo le coste dove comparirà qualche schiarita; ancora precipitazioni deboli fino a sera sui versanti padani e sui crinali, con quota neve in generale rialzo fino a 1300-1400 metri. Successivo generale esaurimento dei fenomeni ovunque nell’arco della successiva notte.

Situazione Un’intensa e veloce perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di sabato 14 con piogge anche intense e venti forti. Deciso miglioramento domenica e variabilità lunedì.

Avvisi: Venti forti da nord, specie sul settore centro-occidentale della regione, lato costa, con raffiche fino a 70-80km/h allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti. Probabili rovesci intensi tra la notte e la prima mattinata a ponente. Venti moderati da nord-est a levante, con accelerazioni in prossimità dei solchi vallivi.

Mari. Stirato sotto costa con onda lunga da sud in scaduta. Molto mosso o localmente agitato al largo.

Temperature: In generale calo specie nei valori massimi.

Costa: min: +8°C/+11°C – max: +11°C/+14°C.

Interno: min: -1°C/+5°C – max: +6°C/+10°C.