Meteo, assaggio di primavera in Liguria: bel tempo e temperature miti previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico febbraio 2026

Genova. Alta pressione e bel tempo sulla Liguria nella giornata di sabato. Tra domenica e lunedì parziali annuvolamenti, ma senza rischio di pioggia, temperature miti.

Sabato 21 febbraio

Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato. Passaggio di velature sottili nell’arco della giornata, senza conseguenze. Venti deboli in prevalenza da sud, mare mosso per onda lunga da sud-ovest in graduale attenuazione nell’arco della giornata. Temperature in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime lungo le coste:

  • Costa: min: +7°C/+11°C – max: +14°C/+17°C.
  • Interno: min: -1°C/+5°C – max: +11°C/+14°C.

Domenica 22 febbraio

Velature anche spesse in transito unite a banchi di nubi basse sotto costa specie sul settore centro-orientale, senza piogge. Non mancheranno spazi soleggiati anche ampi. Venti da deboli a moderati meridionali, mare generalmente poco mosso. Temperature in contenuto calo nei valori massimi lungo le coste, minime stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 23 febbraio

Aumento della nuvolosità bassa su tutta la regione, senza fenomeni, clima mite, venti moderati da sud.

