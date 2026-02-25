  • News24
Limet

Meteo Liguria, prosegue l’alta pressione: le nuvole tornano da giovedì (ma senza pioggia) previsioni

Le previsioni meteo in Liguria per la giornata di oggi, 25 febbraio, e la tendenza per i prossimi giorni

Liguria. L’alta pressione regna ancora sovrana sul Mediterraneo occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet (Associazione ligure di meteorologia) per oggi e i prossimi giorni sulla Liguria.

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera, nuvoloso o coperto sull’Appennino centro-occidentale e sui versanti padani. In tutta la Liguria sveglia con umidità oltre l’80%. Nel corso del pomeriggio lungo la costa il cielo rimarrà ancora in prevalenza sereno, mentre sui settori padani la nuvolosità andrà via via dissolvendosi.

Venti tesi da nord al mattino tra genovese e savonese, più deboli altrove. Ventilazione in calo dal pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature: in calo le minime lungo la costa tra +6 e +12° C, nell’interno stazionarie tra +2 e +7° C. Nessuna variazione di rilievo anche nelle massime: sulla costa tra +14 e +18°C, nell’interno tra +13 e +17°C.

Giovedì 26 febbraio

Nuvolosità bassa in graduale aumento specie lungo la fascia costiera, ma senza fenomeni. Maggiori schiarite sull’Appennino. Venti: deboli e variabili. Mare quasi calmo. Temperature: generalmente stazionarie.

Venerdì 27 febbraio

Nuvolosità irregolare per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature: stazionarie.

