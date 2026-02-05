Liguria. Il meteo di oggi in Liguria vedrà una breve pausa dalle perturbazioni in questa mattinata, poi un nuovo sistema frontale perturbato porterà piogge diffuse sull’Italia, in particolare sulle regioni tirreniche. Le previsioni del centro meteo Limet.
Meteo Liguria per oggi, giovedì 5 febbraio
Dopo residui deboli rovesci nello Spezzino, seguono condizioni di cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sui settori centro-orientali, mentre su Imperiese e Savonese prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi.
Graduale aumento della copertura nuvolosa a partire da ponente nel pomeriggio, con possibilità di isolati rovesci tra Tigullio e Spezzino e cieli nuvolosi altrove.
Nella tarda serata, l’approssimarsi del sistema frontale alla regione porterà le prime piogge sul centro-ponente, localmente intense sui versanti costieri, con neve sulle Alpi Liguri oltre 1500 metri.
Venti deboli a tratti moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente mosso, con moto ondoso in aumento a molto mosso in serata.
Temperature comprese tra 4 e 13 gradi sulla costa, tra -1 e 10 nell’interno.
Il meteo di domani, venerdì 6 febbraio
Le precipitazioni indotte dal sistema frontale in transito porteranno piogge diffuse, a tratti anche intense e neve sulle Alpi Liguri fino alla mattinata di venerdì. Segue un rapido miglioramento con ampie schiarite su tutta la regione.
Venti di burrasca dai quadranti settentrionali nella notte, con raffiche localmente 75-80km/h nel Savonese e sul Mar Ligure. Mare agitato, con onde localmente superiori ai 4m in mattinata. Lieve scaduta nel corso della giornata fino a molto mosso. Temperature stazionarie.
Il meteo di sabato 7 febbraio
Giornata variabile, con possibilità di isolate precipitazioni sul settore centrale. Venti da Sud Est sul centro-ponente, dai quadranti settentrionali a ponente. Mare da mosso a molto mosso. Temperature stazionarie.