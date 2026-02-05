  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che tempo fa

Meteo Liguria, breve tregua dalla pioggia poi un nuovo peggioramento previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

meteo 5 febbraio

Liguria. Il meteo di oggi in Liguria vedrà una breve pausa dalle perturbazioni in questa mattinata, poi un nuovo sistema frontale perturbato porterà piogge diffuse sull’Italia, in particolare sulle regioni tirreniche. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi, giovedì 5 febbraio

Dopo residui deboli rovesci nello Spezzino, seguono condizioni di cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sui settori centro-orientali, mentre su Imperiese e Savonese prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi.

Graduale aumento della copertura nuvolosa a partire da ponente nel pomeriggio, con possibilità di isolati rovesci tra Tigullio e Spezzino e cieli nuvolosi altrove.

Nella tarda serata, l’approssimarsi del sistema frontale alla regione porterà le prime piogge sul centro-ponente, localmente intense sui versanti costieri, con neve sulle Alpi Liguri oltre 1500 metri.

Venti deboli a tratti moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente mosso, con moto ondoso in aumento a molto mosso in serata.

Temperature comprese tra 4 e 13 gradi sulla costa, tra -1 e 10 nell’interno.

Il meteo di domani, venerdì 6 febbraio

Le precipitazioni indotte dal sistema frontale in transito porteranno piogge diffuse, a tratti anche intense e neve sulle Alpi Liguri fino alla mattinata di venerdì. Segue un rapido miglioramento con ampie schiarite su tutta la regione.

Venti di burrasca dai quadranti settentrionali nella notte, con raffiche localmente 75-80km/h nel Savonese e sul Mar Ligure. Mare agitato, con onde localmente superiori ai 4m in mattinata. Lieve scaduta nel corso della giornata fino a molto mosso. Temperature stazionarie.

Il meteo di sabato 7 febbraio

Giornata variabile, con possibilità di isolate precipitazioni sul settore centrale. Venti da Sud Est sul centro-ponente, dai quadranti settentrionali a ponente. Mare da mosso a molto mosso. Temperature stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.