Liguria. Sul fronte meteo in Liguria permangono condizioni di spiccata variabilità, come su tutto sul Nord-Ovest, a causa del continuo afflusso di correnti umide atlantiche. Piovaschi, via via più organizzati, andranno a interessare la nostra regione nel corso della prima metà di settimana, secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo Liguria di oggi, lunedì 9 febbraio

Il meteo Liguria di oggi sarà caratterizzato da nuvolosità serrata in mattinata sul settore Centro-Orientale, con deboli precipitazioni residue sui versanti padani e sulle vette della Val d’Aveto, in esaurimento entro pranzo (nevose al di sopra dei 1000-1200 metri). Schiarite sulla Riviera di Ponente, più ampie nel corso del pomeriggio tra Imperiese e Savonese. Piovaschi a carattere di rovescio andranno a svilupparsi nelle ore pomeridiane a Levante, specie sullo Spezzino Orientale. Possibili piovaschi, sempre a carattere di rovescio, nell’entroterra Imperiese, tra tardo pomeriggio e sera. Velature in transito serale da Ponente a Levante, con nuvolosità bassa in graduale diradamento sulla fascia costiera Centro-Occidentale.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese Occidentale e del Savonese Orientale (40-50 Km/h in mattinata). Mari molto mossi in mattinata; In scaduta serale fino a mossi o poco mossi. Temperature stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi: saranno comprese sulla costa tra 5 e 15 gradi, nell’interno tra -3 e 11.

Il meteo di domani, martedì 10 febbraio

Giornata accompagnata da una copertura nuvolosa compatta sul Centro-Levante costiero, con piovaschi in risalita dal mare nel corso del pomeriggio. Qualche schiarita nell’entroterra di Ponente, seppur in un contesto di nuvolosità pressoché serrata. Il meteo in Liguria vedrà piogge in intensificazione serale, principalmente su Genovese e Imperiese centro-orientale, per poi estendersi in nottata al settore Orientale della regione.

Venti deboli o moderati da Sud / Sud-Ovest con rinforzi serali sul Golfo. Mari poco mossi o mossi in mattinata; mossi o molto mossi su tutti i settori a partire dalla serata. Temperature stazionarie a Ponente, in aumento sul Centro-Levante, specie in quota.

Il meteo per mercoledì 11 febbraio

Perturbazione in transito sulla nostra regione, con quantitativi precipitativi più elevati a Levante e piogge intermittenti a Ponente. Quota neve in calo mattutino sulle vette della Val d’Aveto fin verso i 1000 metri.

Venti tesi dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente e deboli o al più moderati di Libeccio sugli estremi di regione. Mari molto mossi o agitati con onda lunga di Libeccio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.