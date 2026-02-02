Liguria. Il meteo in Liguria oggi è caratterizzato da un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge, vento forte e nevicate soprattutto nelle ore serali e notturne. Le situazioni più critiche sono attese sul settore centrale e occidentale della regione, dove non si escludono nubifragi e possibili disagi. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Nel corso della giornata il cielo sulla Liguria sarà via via più nuvoloso. Le prime precipitazioni deboli interesseranno già dalla mattinata il Centro-Ponente, mentre entro l’ora di pranzo potranno verificarsi episodi di nevischio sopra i 600-700 metri sulle Alpi Marittime e localmente nelle aree interne tra Orba, Beigua e Reixa.

Dal pomeriggio il meteo in Liguria peggiorerà ulteriormente, con piogge moderate sul settore centro-occidentale e nelle zone interne del Levante, dove la quota neve si attesterà tra i 1000 e i 1200 metri. Nelle valli interne del Ponente sono attesi episodi di neve bagnata o pioggia mista a neve.

Il passaggio perturbato più intenso è previsto dalla serata, con piogge a carattere di rovescio inizialmente sul Ponente e in successivo spostamento verso il Centro-Levante. In alcune zone gli accumuli potranno superare i 70-80 millimetri entro la mattina successiva. Nevicate diffuse sono attese tra la sera e la notte sui fondovalle di Val Bormida, Orba ed Erro, localmente anche in Val Stura, e sulle colline del Savonese e del Genovese occidentale. Possibili disagi alla viabilità, in particolare lungo le autostrade A6 e A26, fino alle porte del Basso Piemonte. Sul Levante ligure le piogge saranno più intermittenti, con pause asciutte nello Spezzino fino alla mezzanotte.

Per quanto riguarda i venti, il meteo Liguria prevede correnti moderate o forti dai quadranti settentrionali sul Ponente e di Scirocco sul Centro-Levante, con raffiche intense attese sul Tigullio e sul Golfo. Tramontana in rinforzo sugli sbocchi vallivi del Savonese.

Il mare in Liguria sarà inizialmente mosso, ma è previsto un rapido aumento del moto ondoso dalla serata, con condizioni di mare molto mosso o localmente agitato.

Le temperature in Liguria sono in calo sulle aree interne e sui versanti padani, soprattutto in serata, mentre risultano in lieve aumento nei valori minimi lungo la costa del Medio-Levante. Sulla costa le temperature oscilleranno tra 5 e 15 gradi, mentre nell’entroterra tra -2 e 10 gradi.