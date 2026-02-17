Genova. Il meteo Liguria di oggi vedrà la nostra regione interessata da una giornata quasi primaverile, con sole e temperature, le massime, piuttosto miti. Poi un nuovo impulso instabile di matrice atlantica si avvicinerà al Nord Italia portando un peggioramento tra mercoledì e giovedì. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi martedì 17 febbraio

Oggi in Liguria giornata caratterizzata da cieli quasi totalmente sereni su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Locali velature potranno transitare sull’estremo Ponente a partire dalla serata.

Venti

Moderati o localmente forti da Nord/Nord-Ovest con rinforzi mattutini sulle coste Savonesi e sulle vallate Genovesi.

Mari

Molto mossi sotto costa e localmente agitati al largo in prima mattinata e in serata.

Generalmente mossi nel corso della giornata, con possibili rinforzi al largo delle coste di Levante.

Temperature

Generalmente stazionarie, massime in locale e ulteriore aumento sulla Riviera di Ponente e nelle vallate del Genovese, ove saranno possibili picchi di +19/+20°C.

Costa: min: +7°C/+15°C – max: +14°C/+20°C.

Interno: min: -3°C/+6°C – max: +8°C/+16°C

Il meteo per domani, mercoledì 18 febbraio

Cieli poco o parzialmente nuvolosi in mattinata, con ampie schiarite da Ponente a Levante.

Repentino aumento della nuvolosità nel corso delle ore pomeridiane con possibili deboli piovaschi sulle coste del Centro-Ponente a partire dalla serata, in estensione al settore centrale approssimandosi alla mezzanotte.

Il meteo di giovedì 19 febbraio

Fronte in transito nel corso della nottata e della prima mattinata, accompagnato da precipitazioni a carattere di rovescio e quota neve in calo fino a quote collinari nelle aree interne del Centro-Ponente e sui versanti padani. Miglioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio da Ponente a Levante.

Temperature in calo, specie tra Genova e Savona e nelle aree interne.

Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali

Mari molto mossi con onda di Libeccio.