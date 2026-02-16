Liguria. Il meteo Liguria dei prossimi giorni sarà caratterizzato da giornate prevalentemente soleggiate, dal gusto primaverile, soprattutto nella prima parte della settimana. Secondo il centro meteo Limet, infatti, il flusso atlantico scivola verso est concedendo giornate stabili e soleggiate sul Mediterraneo centro-occidentale mentre forti nevicate interesseranno l’intero arco Alpino di confine.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 16 febbraio

Mattinata, come ieri, con cieli generalmente velati, a eccezione della costa Genovese, dove subentrerà nel corso della nottata nuvolosità bassa, in diradamento entro pranzo. Velature in transito anche nel corso delle ore pomeridiane ma con la tendenza ad una parziale pulizia dei cieli approssimandosi al tramonto.

Venti al mattino deboli dai quadranti meridionali sotto costa sui settori centro-orientali. Moderati di Libeccio sulle coste Imperiesi già dalla mattinata e sul Golfo a partire dal primo pomeriggio. Rotazione serale ai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovese centro-occidentale, con momentanei rinforzi nelle vallate esposte e sui crinali Appenninici.

Mari mossi o localmente molto mossi in mattinata con aumento graduale del moto ondoso, specie sui settori di Levante. Molto mossi o localmente agitati a partire dal tardo pomeriggio, con onda lunga da Sud-Ovest sulle coste del Centro-Levante.

Temperature generalmente stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 7 e 18 gradi, nell’interno tra -2 e 16.

Il meteo per martedì 17 febbraio

Cieli sereni su tutta la regione per il meteo Liguria di martedì. Sporadiche velature faranno la loro comparsa sull’Imperiese occidentale, nelle ore pomeridiane.

Venti moderati: da Nord/Nord-Ovest su Genovese e Savonese costiero e da Sud-Ovest sugli estremi regionali.

Locali rinforzi sono attesi in mattinata al largo delle coste savonesi. Mari in aumento notturno fino a molto mossi o agitati, specie al largo, sull’imperiese e sul levante. Stirati sotto costa sul Centro-Ponente.

Temperature stazionarie o in lieve e ulteriore aumento su valori primaverili , con possibili picchi di +20°C nelle aree interessate dalla “compressione” sul Savonese costiero.

Il meteo di Limet per mercoledì 18 febbraio

Il meteo Liguria di mercoledì sarà caratterizzato da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con schiarite possibili su Spezzino e confine di Stato e locali pioviggini a partire dalla serata sul Savonese costiero. Temperature in lieve calo, specie sulla fascia costiera. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi con onda di Libeccio.