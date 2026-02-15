Liguria. Nel corso dei prossimi giorni, l’alta pressione tenderà a consolidarsi sui bacini occidentali del Mediterraneo, mentre degli impulsi instabili saranno diretti verso l’area balcanica. Pertanto, il Nord-Ovest italiano sarà interessato da correnti nord-occidentali che favoriranno abbondanti nevicate sui versanti esteri delle Alpi; invece, sulla Liguria si alterneranno addensamenti ed ampi spazi soleggiati.

Il meteo Liguria di Limet di oggi, domenica 15 febbraio

Avvisi

Nella prima parte del giorno, venti fino a forti dai quadranti settentrionali sulla fascia costiera centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni

Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà pressoché sereno sull’intera Regione, farà eccezione residua e innocua nuvolosità a levante prima dell’alba. Nel corso del pomeriggio, si assisterà al transito di velature da ponente verso levante, nuvolosità che risulterà più spessa e compatta nelle ore serali.

Venti

Di notte e al mattino, moderati da Nord; in tale contesto, sono attese raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Successivamente, nelle ore pomeridiane, si assisterà ad una rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali/sud-occidentali, con intensità debole o moderata, ma con possibili rinforzi a ponente.

Mari

Nottetempo e al mattino, mosso sotto costa e molto mosso al largo. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un temporaneo indebolimento del moto ondoso, con mare poco mosso sotto costa nel pomeriggio, per poi tornare mosso in serata.

Temperature

Minime in lieve diminuzione sui versanti padani, stazionarie o in leggero aumento sulla fascia costiera. Massime in rialzo ovunque.

Costa: min: +7°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.

Interno: min: -2°C/+6°C – max: +8°C/+13°C.

Il meteo di domani, lunedì 16 febbraio

Di notte e al mattino, si assisterà al transito di nuvolosità, generalmente di tipo medio-alto, ma senza particolari conseguenze. Dalle ore centrali del giorno, è previsto un generale miglioramento, con il cielo che diverrà sereno o poco nuvoloso sull’intera Regione entro sera.

Il meteo di martedì 17 febbraio

Per tutto il giorno, il cielo si presenterà pressoché sereno sull’intero territorio regionale.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali in mattinata, poi in indebolimento.