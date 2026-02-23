  • News24
Meteo, sulla Liguria resta l’alta pressione: temperature sino a 20 gradi previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Genova. L’area di alta pressione, presente sul Mediterraneo Occidentale, sposta i suoi massimi verso Est, garantendo condizioni di stabilità sull’Italia peninsulare e un blando richiamo dai quadranti meridionali sulla costa Ligure. Queste le previsioni meteo per lunedì 23 febbraio del centro Limet

Nuvolosità bassa sotto costa e schiarite nelle aree interne, ci accompagneranno in questo inizio di settimana.

Cielo e Fenomeni

In mattinata nuvolosità serrata sulle coste del Centro-Levante, ove non si esclude qualche debole fenomeno di pioviggine; Cieli parzialmente nuvolosi a Ponente e nelle corrispettive aree interne con schiarite più ampie sull’Imperiese. Nel corso delle ore pomeridiane: situazione invariata a Ponente e nuvolosità in estensione alle aree interne di Levante; Sporadiche schiarite sui settori costieri, il tutto accompagnato da una bassa probabilità di precipitazioni fino a fine periodo.

Venti

Deboli dai quadranti meridionali sotto costa con una tendenza a rotazione ciclonica sulle coste Liguri: Est/Sud-Est sul Centro-Levante ed Est/Nord-Est a Ponente. Deboli variabili altrove.

Mari

Quasi calmi a Ponente; Poco mossi o localmente mossi sulle coste del centro-Levante e al largo.

Temperature

Minime in rialzo sui settori costieri. Massime stazionarie o in leggero calo ovunque, ad esclusione dei versanti padani.

  • Costa: min: +8°C/+13°C – max: +11°C/+16°C.
  • Interno: min: -1°C/+6°C – max: +10°C/+17°C.

Martedì 24 febbraio

Nuvolosità irregolare, addossata alla dorsale Appenninica (versanti marittimi), Cieli poco nuvolosi oltre-Appennino con nuvolosità in diradamento approssimandosi alla pianura e a quote di alta montagna.
Probabilità di precipitazioni scarse.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mari quasi calmi su tutti i settori.

Temperature in deciso aumento termico sui versanti padani, con valori massimi diffusamente superiori ai +19/+20°C.
Valori stazionari in costa.

Mercoledì 25 febbraio

Nuvolosità serrata sui versanti padani a partire dalla tarda nottata. Cieli tersi sotto costa fino a fine periodo. Ventilazione debole o al più moderata dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Mari stirati sotto costa e poco mossi al largo. Temperature in diminuzione sui versanti padani e in generale aumento sui settori costieri

