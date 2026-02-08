Liguria. Il meteo di oggi in Liguria orecede un altro impulso perturbato, il secondo di questo fine settimana, che determina il rinnovarsi di condizioni di instabilità atmosferica sulla nostra Regione. Successivamente, ad inizio prossima settimana continueranno ad affluire umide correnti occidentali.. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi, domenica 8 febbraio

sl primo mattino, il cielo si presena da poco a parzialmente nuvoloso sull’intera Regione. Nel corso della mattinata, si assisterà ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale.

In tale contesto, dalle ore pomeridiane sono attese piogge sparse, ad iniziare dal centro-ponente e dalle zone interne del levante per poi estendersi anche a Tigullio e spezzino entro sera. Precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1200 metri sulle Alpi Liguri, oltre i 1400-1600 metri sull’Appennino orientale.

Venti deboli da Nord al mattino. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, tenderanno a disporsi dai quadranti orientali, con intensità fino a moderata. Infine, in serata, la ventilazione rinforzerà e ruoterà nuovamente dai quadranti settentrionali, sul settore centro-occidentale della costa sono attese raffiche fino a 30-50 km/h.

Temperature in lieve diminuzione:

Costa: min: +5°C/+11°C – max: +12°C/+15°C.

Interno: min: -3°C/+4°C – max: +6°C/+11°C.

Il meteo di domani, lunedì 9 febbraio

Nella prima parte di giornata, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intera Regione. In tale contesto, non si escludono deboli precipitazioni a ponente, specie interno; quota neve in calo intorno ai 1000 metri sulle Alpi Liguri.

Successivamente, dalle ore pomeridiane si assisterà ad un esaurimento delle precipitazioni, con qualche schiarita che avanzerà da ponente verso levante lungo la fascia costiera, mentre permarrà della nuvolosità compatta nelle aree interne. Temperature stazionarie.

Il meteo di martedì 10 febbraio

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità, in particolar modo sul centro-levante. In tale contesto, dalla tarda mattinata sono attese piogge, di debole o moderata intensità, tra genovesato e spezzino. Fiocchi di neve sull’Appennino orientale oltre i 1400 metri, con quota neve in aumento serale.

Temperature stazionarie.