Liguria. Nuove fasi meteo instabili si alterneranno a temporanee brevi pause soleggiate nei prossimi giorni, portando sulla Liguria una spiccata variabilità fino alle porte del fine settimana. Ecco le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Al mattino nuove precipitazioni deboli, al più moderate a Levante, a carattere nevoso sull’Appennino oltre i 1000 m; cieli da nuvolosi a molto nuvolosi altrove.

Il pomeriggio proseguirà invece a due facce: a un aumento delle precipitazioni a Levante si contrapporranno schiarite più estese a Ponente; nel mezzo, savonese e genovesato saranno interessate da precipitazioni tra deboli e moderate, a carattere nevoso nell’interno oltre i 5-600 m, alternate a timide schiarite più probabili nel savonese.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, tesi sul centro-ponente della regione agli sbocchi vallivi del savonese e genovesato, con raffiche fino a 60-65km/h.

Mare da mosso a molto mosso su tutti i settori, stirato sotto costa sul settore centrale.

Temperature minime stazionarie (in calo a Ponente in serata) tra +4 e +11° C sulla costa e tra -1 e +7° C nell’interno. Massime stazionarie nell’imperiese, in calo altrove tra 7 e 14°C sulla costa, tra +1 e +12°C nell’interno con sostanziali differenze tra Centro-Ponente e Levante).

Giovedì 5 febbraio, il meteo in Liguria

Previste forti raffiche di Scirocco in serata con conseguenze sul moto ondoso che sarà in aumento fino a molto mosso, localmente agitato a Levante in serata.

Breve pausa soleggiata nel corso della giornata, prima dell’arrivo di un nuovo sistema frontale in serata che interesserà tutta la regione, da ovest verso est (seguire i prossimi aggiornamenti).

Venti deboli, a tratti moderati dai quadranti meridionali su tutta la regione. Ventilazione in aumento in serata.

Mare con moto ondoso in aumento fino a molto mosso, localmente agitato a Levante in serata.

Temperature minime in calo a Ponente, stazionarie altrove. Massime in aumento.

Venerdì 6 febbraio

Mare agitato, con onde localmente superiori ai 4 metri in mattinata. Lieve scaduta nel corso della giornata fino a molto mosso. Venti a carattere di burrasca dai quadranti settentrionali nella notte, con raffiche localmente 75-80 km/h nel savonese e sul Mar Ligure.

Le precipitazioni indotte dal sistema frontale in arrivo giovedì sera proseguiranno fino alla mattinata di venerdì, portando piogge diffuse e neve sulle Alpi Liguri. Segue un rapido miglioramento con ampie schiarite su tutta la regione.

Temperature stazionarie. L’evoluzione resta comunque incerta.